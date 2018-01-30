Kitap okuyana çay, kahve bedava

Orhan AŞAN-Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için ilginç bir uygulama başlatıldı. Erciş Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Parkı\'nda açılan ve içerisinde çeşitli dinlenme alanları ve çok sayıda kitabın bulunduğu kafede, kitap okuyanlara, bedava çay ve kahve ikram ediliyor.

Erciş merkezinde kaymakamlık, belediye ve Evrensel Hafızlar Derneği Erciş Şubesi ortaklığıyla açılan \'Gençlik Kitap Kafe\' büyük ilgi görüyor. Gençleri uygun olmayan ortamlardan uzak tutmak amacıyla hayata geçirilen proje büyük ilgi görüyor. Gençler, vakitlerini kafede kitap okuyarak değerlendiriyor. \'Kitap okuyana çay bedava\' sloganıyla hizmete açılan kitap kafede, ücretsiz çay ve kahvenin yanı sıra kurabiye ikramı da yapılıyor. Kafeyi ziyaret eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, gençlerle sohbet ederek, böyle bir hizmetin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

\'KENDİLERİNİ EVLERİNDE HİSSEDECEKLER\'

Kafede haftanın 7 günü hizmet verileceğini belirten Başkan Vekili Yaşar şöyle konuştu:

\"Göreve geldikten sonra bu alanı yeniden ele alarak, baştan sona yenileyerek 15 Temmuz Demokrasi Parkı adını verdik. Bu parkımızın içerisine Evrensel Hafızlar Derneği\'nin başlattığı proje kapsamında bir kitap kafe yaptık. Gençlerimiz haftanın 7 günü bu kafemizde çay ve kahve içerek, kitaplarını okuyorlar. Proje tamamen ücretsiz ve 1 yıl sürecektir. Amacımız ilçe genelinde kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak. Bunu yaparken de kafemize gelen gençlere çay ve kahve ikramlarında bulunuyoruz. Gençlerimiz bir taraftan kitaplarını okuyacak diğer taraftan da çay ve kahvelerini içecek. Bu vesileyle gençler kendilerini evlerinde hissedecekler.\"

GENÇLER KAFEDEN ÜCRETSİZ YARARLANIYOR

Evrensel Hafızlar Derneği Bölge Başkanı ve Erciş Şubesi Kurucu Başkanı Mehmet Arif Taşdemir ise amaçlarının insanlara faydalı olmak, gençleri iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Projeyle oluşturulan kütüphanede 4 bin kitap bulunmaktadır. Bu kitaplar dini, sosyoloji, psikoloji, edebiyat, şiir, dünya klasikleri, Türk klasikleri gibi tüm türlerden oluşmaktadır. Biz gençlerimizi sokaktan, internet kafelerden, kıraathanelerden çekip, onları kitap kafemize getirip kitaplardan yararlanmalarını istiyoruz. Gençlerimizin kitap okumalarını sağlamak için sloganımız \'Kitap okuyana çay ve kahve bedava\' diyerek kitap okuyana çay ve kahve ikram etmekteyiz. Kafemizden gençler ücretsiz yararlanabilmektedirler.\"

Kafeye kitap okumak için gelen gençler hem kitap okuduklarını hem de ücretsiz ikramlardan yararlandıklarını söyleyerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.



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