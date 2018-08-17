'Kitap okuyan kız' heykeli kütüphane önüne konulacak

BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, \"Setbaşı\'ndaki Şehir Kütüphanesi\'nin tadilatı tamamlanınca, Kitap Okuyan Kız heykeli, Bursa Şehir Kütüphanesi önünde konumlandırılacak\" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medyada yer alan \'kitap okuyan kız heykeli, ateizme özendirdiği gerekçesiyle kaldırıldı\' şeklindeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalarla Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde konumlandırılan heykellerin korunması konusunda duyarlılık çağrısında bulunan Başkan Aktaş, 2016-2017 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü sanatçıları tarafından yapılan heykellerin, Bursa\'nın değerine değer kattığını söyledi. Bursa\'da vatandaşların heykellere yoğun ilgi gösterdiğini ve sık sık heykellerin yanlarında fotoğraf çektirenlerin olduğunu belirten Aktaş, bu eserlerin kente gelen turistlerin de ilgisini topladığını kaydetti.

HEYKELLERE SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

Heykellerin gerekli bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, \"Tarihi, doğası ve kültürel mirasıyla gözde olan Bursa, adeta bir açık hava müzesidir. Bu doğrultuda Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kentin güzelliğini pekiştirmek ve hoş bir atmosfer kazandırmak adına kentin muhtelif yerlerinde konulan heykellerimiz, zaman zaman maalesef vandalizmin esiri oluyor. Bu eserler, sanat eseridir ve kentin değeridir. Hangi zihniyetle bu esere zarar verebiliyor insanlar, anlaşılması mümkün değil… Heykellere saldırı kabul edilemez\" diye konuştu.

ASILSIZ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN

Başkan Aktaş, sosyal medyada heykeller üzerinden yoğun eleştirilere maruz kaldıklarını da ifade ederek, \"Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sanat ekibimiz, kendi atölyesinde ürettikleri heykellerin bakım ve onarımını da düzenli olarak burada yapıyor. Dolayısıyla heykeller, onarım için yerlerinden sökülüp, tamir için taşınıyor ve yerleri geçici bir süreliğine boş kalıyor. Heykellere kasıtlı olarak verilen zararlar ve parçaların çalınması gibi durumlarda ise zarar gören parçalar orijinaline uygun şekilde yeniden yapılıyor. Bursa’da art niyetli kişilerce, defalarca zarar verilen heykellerimizi, Büyükşehir Belediyesi olarak ısrarla korumaya gayret ediyoruz. Sosyal medyada yer alan tamamen asılsız ve yönlendirici paylaşımlara kimse itibar etmesin\" ifadesini kullandı.

KİTAP OKUYAN KIZ ŞEHİR KÜTÜPHANESİ’NİN ÖNÜNDE SERGİLENECEK

Başkan Aktaş, heykellerinin onarımının ardından yine yerlerine konduklarını söyleyerek, \"Cumhuriyet Caddesi’ndeki \'kemancı kız\' heykeli ve Atatürk Caddesi’nde Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu önündeki \'yaşlı çift\' heykelinde olduğu gibi onarımı biten tüm heykellerimizi yeniden yerlerine koyuyoruz. \'Kitap okuyan kız\' heykeli ise daha önce Cumhuriyet Caddesi’ndeydi. Heykel art niyetli kişilerin verdiği zararlar nedeniyle kaldırıldı ve bakıma alındı. Setbaşı’ndaki Şehir Kütüphanesi’nin tadilatı tamamlanınca, \'kitap okuyan kız\' heykeli, Bursa Şehir Kütüphanesi önünde konumlandırılacak\" diye konuştu.

Balibey Han önündeki Kuş Besleyen Çocuk heykelinin de bakım için atölyeye taşındığını belirten Başkan Aktaş, \"Hepimizin ortak yaşama alanlarında, anılarımızda mekanlarla bütünleşen heykeller, diğer kent mobilyalarından da farklı olarak, yaşayan sanat eserleridir. Bu yüzden kent estetiğine Bursa’mıza katkı sağlayan bu eserleri sahiplenmek ve korumak hepimizin görevi olmalıdır\" dedi.

Başkan Aktaş, heykeltıraş Okan Sabuncular\'ın eseri olan \'şemsiyeli kız\' heykelinin de gerekli olduğunda bakımının yapılıp yeniden Cumhuriyet Caddesi Zafer Plaza Meydanı’ndaki yerinde sergilendiğini sözlerine ekledi.



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