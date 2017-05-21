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Kitap okuyan insanlar, televizyon izleyen insanlardan daha mı nazik?

Yeni yapılan bir çalışmaya göre kitap okuyan insanlar okumayanlardan daha fazla empati kurma yeteneğine sahip

21 Mayıs 2017 00:19

Kingston Üniversitesi'nde, Rose Turner tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kitap okumaktan keyif alanlar televizyon izleyen insanlardan daha arkadaş canlısı ve anlayışlı olma eğilimi gösteriyor.

Turner, 123 gönüllüyü ilgilendikleri aktivitelere göre – kitaplar, oyunlar veya TV izlemek gibi- araştırmaya dahil etti. Daha sonra bu insanlar bireylerarası iletişim becerilerine göre test edildi.

Kurgu okumayı sevenler pozitif sosyal davranışlar sergilediler. Diğer yandan romantik veya drama türünde okumayı sevenlerin daha yüksek seviyelerde empati yeteneğine sahip oldukları kaydedildi. Ancak, katılımcılar arasında televizyon izlemeyi tercih edenlerin daha az arkadaş canlısı ve empati yoksunu olduğu sonucuna varıldı.

2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre: TV izlemek çocukların bir başkasının bakış açısından düşünme yeteneğini etkiliyor. Yani empati kurma becerilerini.

Ohio Üniversitesi profesörü Amy Nathanson ise araştırmaya dahil olarak: “Daha gelişmiş teorilere sahip bir beyin, çocuklarda sosyal ilişkilere katılımı destekliyor. Bu çocuklar daha hassas ve iş birlikçi ilişkiler kurabiliyor ve hedeflerine ulaşma yolunda şiddete başvurma riskleri azalıyor” diyor.

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