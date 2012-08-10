Kitap fotokopisine 5 yıl hapis cezası

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Telif Yasası’na göre fotokopicilerde çoğaltılan kitaplar “korsan” kapsamına girecek ve 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yeni düzenlemeyle bir eserin yüzde 20’sinden fazlasının fotokopiyle çoğaltılması yasaklandı. Bu yasaya uymayanlar 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alacak.

Bugün gazetesinin haberine göre, yetkililer yasaya uymayana önce para cezası verileceğini ikinci kez olayı tekrarlarsa hapis cezasının uygulanacağını vurguladı.

Piyasada tek nüshası olan kitaplar uygulamanın dışına bırakıldı.

Düzenlemeyi değerlendiren Telif Hakları Uzmanı Avukat Cahit Suluk, “Bugün fotokopi cihazlarının hafızasında binlerce kitap yer alıyor. Fotokopici tek düğmeye basarak o kitabı çıkarabiliyor. Bu durum yayın sektörünü öldürüyor. Pahalı diye bir eser çoğaltılamaz. Bu ahlaksızlıktır” dedi.

Eserlerden fotokopi çekilmesine ancak fotokopicinin bunun için bedel ödemesiyle mümkün olacağını belirten Suluk sözlerine şöyle devam etti:

“Eserleri çoğaltmaya yarayan materyallerden ve cihazlardan yüzde 3 oranın kesinti yapılacak. Bu bedel, üreticilerden ya da ithalatçılardan yapılacak. Yani bin dolarlık bir cihaz için devlet 30 dolar alacak. Bu da ister istemez fotokopi fiyatlarının zamlanmasına neden olacak. ”

Yayıncılığın da aynı müzikte olduğu gibi şekil değiştirmeye başladığını ifade eden Telif Hakları Uzmanı Avukat Suluk, “Dijital korsanlarla mücadele edilmezse bir daha kitap çıkmaz. Dolayısıyla bizim bilgiyi koruyucu hukuka yani fikri mülkiyet hukukuna ihtiyacımız var. Bilgiye bu değeri ve önemi vermezsek toplum için büyük bir tehlike ortaya çıkmış olur. Kaliteli hiçbir şey çıkmaz” dedi.