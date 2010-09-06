-KITALARARASI KUPA AVRUPA'NIN ANKARA (A.A) - 05.09.2010 - Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Kıtalararası Kupa yarışları sona erdi. Hırvatistan'ın Split kentinde 2 gün süren yarışlar sonunda Avrupa takımı, toplam 429 puanla kupanın sahibi oldu. Amerika takımı, 419,5 puanla ikinci sırada kalırken, Afrika ise 292 puanla üçüncülüğü elde etti. Asya-Pasifik takımı ise yarışları 286.5 puanla dördüncü sırada tamamladı. -AVRUPA TAKIMI'NIN TÜRK ATLETLERİ- Yarışların ikinci gününde piste çıkan Türk atletlerinden bayanlar 5000 metre finalinde yarışan milli sporcu Elvan Abeylegesse, 16:10.36'lık derecesiyle 4. oldu. Abeylegesse, bu derecesiyle Avrupa takımına 5 puan kazandırdı. Bayanlar 100 metre engelli finallerinde yarışan milli atlet Nevin Yanıt da 12.84'lük derecesiyle yarışı 4. sırada bitirerek, Avrupa takımına 5 puan kazandıran bir diğer isim oldu. Bayanlar 1500 metrede yarışan milli atlet Aslı Çakır ise 4:22.43'lük derecesiyle mücadeleyi 5. sırada bitirdi ve Avrupa takımına 4 puanlık katkıda bulundu.