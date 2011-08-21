T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kıtalararası çılgın proje

İngiltere'den trene binip Avrupa ve Asya’yı katettikten sonra ABD’ye ulaşmak bir gün gerçek olabilir.

21 Ağustos 2011 03:00



T24 - İngiltere'den trene binip Avrupa ve Asya’yı katettikten sonra ABD’ye ulaşmak bir gün gerçek olabilir.


Rusya Yönetimi, Sibirya demiryollarını, ABD demiryollarına bağlayacak Berring Boğazı’nın altından geçecek 106 kilometrelik tünele yeşil ışık yaktı.  İnşaası başladığında 15 yılda biteceği planlanan 60 milyar Sterlinlik çılgın proje sayesinde, insanların yanı sıra mal taşımacılığının da daha güvenli hale gelip ucuzlayacağı söyleniyor.


Tünel devreye girdiğinde, global nakliyatın yüzde 3’ünün buradan geçeceği ve yılda 7 milyar sterlin kazanç sağlanabileceği hesaplanıyor.


Yakutya Valisi Yegor Borisov’un evsahipliğinde yapılan, ABD, Çin ve İngiltere’den de temsilcilerin bulunduğu konferansta ele alınan projenin Rusya Yönetimi tarafından da desteklendiği bildiriliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24