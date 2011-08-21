Kıtalararası çılgın proje





T24 - İngiltere'den trene binip Avrupa ve Asya’yı katettikten sonra ABD’ye ulaşmak bir gün gerçek olabilir.





Rusya Yönetimi, Sibirya demiryollarını, ABD demiryollarına bağlayacak Berring Boğazı’nın altından geçecek 106 kilometrelik tünele yeşil ışık yaktı. İnşaası başladığında 15 yılda biteceği planlanan 60 milyar Sterlinlik çılgın proje sayesinde, insanların yanı sıra mal taşımacılığının da daha güvenli hale gelip ucuzlayacağı söyleniyor.





Tünel devreye girdiğinde, global nakliyatın yüzde 3’ünün buradan geçeceği ve yılda 7 milyar sterlin kazanç sağlanabileceği hesaplanıyor.





Yakutya Valisi Yegor Borisov’un evsahipliğinde yapılan, ABD, Çin ve İngiltere’den de temsilcilerin bulunduğu konferansta ele alınan projenin Rusya Yönetimi tarafından da desteklendiği bildiriliyor.

