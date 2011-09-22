-Kıta sahanlığı anlaşması Rum basınında LEFKOŞA (A.A)- 22.09.2011- Türkiye ile KKTC arasında dün New Yok'da imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması Rum basınında geniş yer bulurken, anlaşmanın Türkiye’nin Akdeniz’e ''sızma arzusunu yansıttığı'' iddia edildi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) Sözcüsü Stefanos Stefanu, Türkiye ile KKTC arasındaki anlaşmanın yasadışı olduğunu ileri sürdü ve anlaşmayı kınadıklarını belirtti. Stefanu, ''Türkiye, BM kararlarıyla kınanmış sahte devletle anlaşma imzalayarak bir kanundışı fiile daha imza atmıştır. Bununla Türkiye, 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (GKRY), tüm uluslararası toplum tarafından tanınan makul bir hakkını uygulamasını engellemeye çalışmaktadır. Uluslararası toplum Türkiye’den uluslararası hukuka uymasını istemektedir, ancak Türkiye hukuku çiğnemeyi sürdürmektedir'' iddiasında bulundu. Politis gazetesi, ''Beş Parsele El Uzatıyorlar – Türkiye Akdeniz Havzasına Sızmayı İstiyor – Erdoğan ve Eroğlu Münhasır Ekonomik Bölge Değil Kıta Sahanlığı Anlaşması İmzaladılar'' başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde, KKTC ile Türkiye arasında dün imzalanan kıta sahanlığı anlaşmasının ''her türlü hukuki zeminden yoksun olduğunu'' iddia etti. Türkiye’nin Akdeniz’de başlaması planlanan araştırmalarının özellikle Baf’ın batı bölgelerini kapsayacağını öne süren gazete, bu araştırmalarla Türkiye’nin, Rumların sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 1,4,5,6 ve 7. parsellere kadar uzanacağını ileri sürdü. Gazete, Türkiye’nin Akdeniz’in kapalı bir deniz olduğu ve adaların MEB’sinin bulunmadığı şeklindeki görüşünü çiğnememek için KKTC’yle MEB belirlenmesi anlaşması değil, kıta sahanlığı anlaşması imzaladığını da iddia etti. Diğer Rum gazeteleri şu başlıkları kullandı: Fileleftheros: “Doğu Akdeniz’de Fırtına''; Simerini: “Uluslararası Alanda Yalnız Kaldıktan Sonra Söylemi Değiştiriyorlar – Askeri Tehditlerden Siyasi Oldu Bittilere''; Alithia: “Gerginlik ve Oldu Bittiler – Sonunda Kıta Sahanlığı Sınırlarının Belirlenmesi Anlaşması İmzaladılar."