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Dünya

KISSENGER: AFGANİSTAN'DAKİ ÇÖZÜM SÜRECİNE İRAN DA DAHİL EDİLMELİ  CENEVRE (A.A)

11 Eylül 2010 02:09

-KISSENGER: AFGANİSTAN'DAKİ ÇÖZÜM SÜRECİNE İRAN DA DAHİL EDİLMELİ  CENEVRE (A.A) - 10.09.2010 - ABD eski dışişleri bakanlarından Henry Kissenger, Afganistan'daki çatışmaya uzun vadeli bir çözüm için, İran da dahi olmak üzere bu ülkenin komşularının da sürece katılmaları gerektiğini söyledi.  Cenevre'de düzenlenen uluslararası güvenlik konulu konferansa katılan 87 yaşındaki deneyimli diplomat Kissinger, bu ülkenin komşularından İran, Çin ve Hindistan'ın da Afganistan'da Taliban veya El Kaide'nin zafer kazanmasını istemediklerini belirtti.  Kissinger, ABD'nin Afganistan'da kendi çözümünün kalıcı olmayacağını belirterek, "Amerika'nın tek başına rol oynamasıyla uzun dönemli bir çözüme ulaşılamaz" dedi.

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