'Kısmi yasak' yetmedi: Erdoğan komedyen Böhmermann'ın şiirinin tamamen yasaklanması için temyizde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili belaltı ifadelerin yer aldığı şiir nedeniyle mahkemeye verilen Alman komedyen Jan Böhmermann'ın davası bir üst mahkemeye taşındı. 27 Şubat’ta görülecek davada şiirin kamuoyu önünde bütünüyle tekrar okunup okunamayacağı hakkında karar verilecek.

Şiirdeki tartışmalı bölümlerin ‘düşünce özgürlüğü’ kapsamına girmediğini belirten mahkeme, 24 mısralık şiirin 18 mısrasına yasak getirmiş, Erdoğan’ın şiirin tamamının yasaklanmasına ilişkin talebini ise reddetmişti.

Erdoğan’ın ‘kısmi yasaklı’ şiirinin kalan altı mısrasının da yasaklanması için temyize gideceği kısa bir süre önce açıklanmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel şiirle ilgili olarak "Bilinçli olarak kırıcı bir metin" ifadelerini kullanımştı.

Almanya ve Türkiye arasında krize neden olmuştu

Böhmermann'ın Mart 2016'da ZDF'de yayınlanan bir programda okuduğu küfürlü şiir, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Böhmermann'a karşı hem Türkiye yabancı devlet adamlarına hakareti düzenleyen Alman ceza kanununun 103. maddesi uyarınca, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak hakaret nedeniyle ceza davası açılmıştı, Mainz Savcılığı, soruşturma sonrasında ceza davası açılmasına gerek olmadığına hükmetmişti.