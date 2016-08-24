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Kısmetse Olur yarışmacıları Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli evlendi

Cansel Çördük ile Eser West de davetliler arasındaydı

24 Ağustos 2016 16:31

Kanal D’de yayınlanan yarışma programı “Kısmetse Olur” sayesinde tanışan Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli, önceki gün nikâh masasına oturdu.

Tekstilkent’teki Ramada Plaza İstanbul’daki törende, çiftin şahitliği Soner Sarıkabadayı ve Alişan yaptı. Düğüne çiftin aileleri ile arkadaşlarından oluşan 300 davetli katıldı.

Aynı yarışmada tanışıp aşk yaşamaya başlayan Cansel Çördük ile Eser West de davetliler arasındaydı. İkili, pasta kesimindeyeni evli çifte eşlik edip kendi düğünleri gibi birbirlerine pasta yedirdi.

Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli,bu düğünle “KısmetseOlur”un büyük ödüllerini almaya hak kazandı.

 

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Nur ErkoçBatuhan CimiliKısmetse OlurEser WestCansel Çördük

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