Kısmen bozulan 'Anafor' davasında karar çıkmadı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, 9 yıl önce yapılan ve \'Anafor\' adı verilen operasyonun ardından açılan davada, suç örgütü lideri Ahmet Tekin Baykal\'ın da aralarında bulunduğu sanıklar yargılanıp ceza aldı. Yargıtay, sanıkların bir kısmının cezasını onarken, bazılarını ise bozdu. Bugün tekrar görülmeye başlanan dava, savcının mütaalasının tekrarlamasının ardından karar verilmek üzere ertelendi.

İzmir polisi, Ahmet Tekin Baykal liderliğindeki suç örgütüne yönelik olarak 2008 yılında, İzmir merkezli olarak farklı illerde \'Anafor\' adı verilen, helikopterin de kullanıldığı bir operasyon yaptı. Ahmet Tekin Baykal ile emekli albay, emekli askeri savcı, emekli 2 uzman çavuş, Danıştay hakimliğinden ayrılmış bir avukat ve emekli polis müdürünün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı. İzmir 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan 176 sanıklı davada, 130 olay değerlendirilerek 2012 yılında karar verildi. Suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanan Ahmet Tekin Baykal bu suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına; ayrıca örgüt adına Vedat Orhan Çelenk, Ayhan Çelenk, Zeki Göktuğ, Simay Erturun, Nevzat Soyugüzel, Tuncer Dal, Cemalettin Doğan\'a karşı eylemler; Çeşme Plajı ihalesi, Adnan Menderes Havalimanı yemek ihalesi, Kuşadası\'nda kumar oynatmak, tehdit, hürriyeti tahdit, gayrimenkule el koyma, yağma gibi suçlardan ise toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada Barış Vural\'a 34 yıl 3 ay, Barış Öner\'e 30 yıl 1 ay, Yıldırım Baran\'a 12 yıl 9 ay, Serkan Gül\'e 22 yıl 6 ay, Fikret Şahin\'e 15 yıl 2 ay, İlker Doğdu\'ya 11 yıl 10 ay, Bünyamin Aras ve Soner Şaşmaz\'a 10\'ar yıl, işadamı Cumhur Atış\'a 11 yıl, avukatlar Mürsel Ünlü\'ye 21 yıl 4 ay, Cezmi Arslan\'a 34 yıl 4 ay, Maksut Tuğlu\'ya 50 yıl 4 ay, 2015 yılında ölen Sami Hoştan\'ın da aralarında bulunduğu 41 sanığa ise örgüt üyeliği ya da örgüte yardım suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

YARGITAY DAVAYI KISMEN BOZDU

Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi, bazı sanıkların cezasını onarken, bazılarının da bozulmasına karar verdi. Haklarındaki karar bozulan sanıklarla ilgili davaya devam edildi. İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmada savcı esas hakkındaki mütaalasını tekrarladı. Savcı daha önce verdiği mütaalasında sanıklardan Hüseyin Yıldırım, Nusret Baran, Ali Çağlar, Enver Çapkur, Şenol Özhan, Abdülkadir Kiraz, Mahmut Karadağ, Gökhan Çıkar, Rafet Demir, Serdar Örtmez, Nihat Yımaz, Metin Sağır, Hakan Bilgiç, İbrahim Bozkan, Ekrem Ali Erdem, Orhan Kürkçü, Muhammet Altun, Özcan Gündoğdu ve İsmail Danışman\'ın beraatlerini talep etmişti. Sanıklardan Ahmet Tekin Baykal\'ın bazı suçlardan beraatini, diğer sanıklarla birlikte bazı suçlardan cezalandırılmasını istemişti. Ayrıca şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz\'i yaraladığı ileri sürülen Ali Bülbül ile tehdit ettikleri belirtilen sanıklar Tamer Manavcı ve Ömer Dalkaç\'a \'kasten yaralama\' ve \'tehdit\' suçlarından ceza verilmesini talep etmişti.

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının tamamının bir sonraki celseye katılmasını isteyip, karar verilmek üzere davayı erteledi.



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