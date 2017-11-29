Kışlık sebze yetiştirerek 50 kişiye iş kapısı açtı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE merkeze bağlı Endel köyünde çiftçilik yapan Basri Bengü (45), kendisine ait 200 dönümlük araziye kışlık sebze ekerek, yaklaşık 50 kişiye istihdam sağladı.

Çiftçi Basri Bengü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başlattığı \'İstihdam Seferberliği\' projesine katkıda bulunduğunu belirterek, destek verildiği takdirde daha çok kişiye iş imkanı sağlayabileceğini söyledi. Tarım arazisine ıspanak, marul, lahana ve karnabahar tohumu eken Bengü, tarlada günde yaklaşık 50 kişi çalıştırarak, köylülerine istihdam sağlıyor.

Kendisine destek verildiği takdirde hem ekim alanını büyütüp hem de işçi sayısını artıracağını dile getiren Bengü, \"Geçtiğimiz yıl, 200-300 dönüm ektim. İmkanlarım doğrultusunda ekim yapıyorum. Destek sağlanırsa ekim alanını fazlalaştırabiliriz. Köyümüzden birkaç çiftçinin daha sebze ekmesini sağlayabiliriz. Cumhurbaşkanı\'mız \'istihdam\' diyor. İşte istihdam; işte iş, güç ve emek. Destek sağlandığı takdirde istihdam, artacak. Her gün ortalama 40-50 kişi çalıştırıyoruz. Eğer devlet, destek çıkarsa ben, ekim alanını daha da fazlalaştıracağım. 300-500 dönüme çıkararak, daha fazla kişi gelir sağlamayı hedefliyorum. Sayın valimizi biz de bekleriz. Köyümüze gelsin, buyursun, baksın, incelemelerde bulunsun. Bize destek olunduğu sürece biz, çalışırız\" diye konuştu.

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