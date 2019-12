-Kışlalarda can kaybı yok ANKARA (A.A) - 23.10.2011- Genelkurmay Başkanlığı, Van'daki depreme acil müdahale ve enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için iki doğal afet arama kurtarma taburu görevlendirildiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Van ve civarında meydana gelen üzücü deprem haberinin alınması üzerine, deprem bölgesine yardım için TSK'nın doğal afet/kurtarma birliklerine intikal için hazırlık emri verildiği, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığından bir Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) Taburu ve Jandarma Genel Komutanlığından bir Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) Taburunun deprem bölgesine intikali için emir verildiği belirtildi. -3 uçak tahsis edildi- Açıklamada ayrıca, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının talebi üzerine, Diyarbakır’dan bir Casa uçağı, Ankara’dan iki nakliye uçağının acil yardım malzemesi nakli için tahsis edildiği kaydedildi. -Kışlalarda can kaybı yok- Genelkurmay açıklamasında, TSK kışla ve tesislerinde herhangi bir can kaybının olmadığı, sadece bazı askeri binalarda hafif hasarlar meydana geldiği ifade edildi.