Kışlalar kent dışına taşınacak

T24 - Askeri kışlalar kent merkezinden taşınacak, yerlerine toplu konut yapılacak. Gelir de orduya aktarılacak.



İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere kent merkezlerinde kalan askeri kışlalar şehir dışına taşınacak

Askeri birliklerden boşalacak alanlarda kentsel dönüşüm projeleri uygulanacak. Yapılacak konut, işyeri gibi gayrimenkullerin satışından elde edilecek gelir özel hesapta toplanarak askeri ihtiyaçlarda kullanılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, askeri alanların 1960 yılında çıkarılan 189 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirileceğini vurguladı. Söz konusu yasa uyarınca orduya tahsis edilen alanlarda Genelkurmay’ın izni olmadan tahsisin kaldırılamayacağını belirten Bayraktar, yine aynı yasaya göre bu arazilerin satışından elde edilecek gelirin Genelkurmay adına açılacak özel hesaba aktarılacağını açıkladı.

Bayraktar, devralınan arazilerin karşılığında askeri birlikler için şehir dışında yeni kışlalar ve diğer yapıların inşa edileceğini söyledi.

Talebin askeriyeden geldiğini vurgulayan Bayraktar, kentsel dönüşüme tabi tutulması planlanan askeri kışlaların hangi kentlerde olduğuna ilişkin soru üzerine de “Ankara’da, İstanbul’da çeşitli şehirlerde var. Askeriye ile konuştuk bunları, konuşarak götürüyoruz” dedi.