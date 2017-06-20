Kışladaki zehirlenme ile ilgili 4 tutuklama daha

Manisa'daki askeri kışlada 731 askerin zehirlenmeleri sonrası başlatılan soruşturmada ilk etapta 25 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında 23 kişi daha gözaltına alındı ve sayı 48'e yükseldi. Mahkemeye sevk edilen 4 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 kişiden 25’i dün adliyeye sevk edilmiş, Rota Yemekçilik’in genel müdürü A.T. ve Manisa sorumlusu V.A.G.’nin de aralarında olduğu altı kişi tutuklanmıştı.

DHA’nın haberine göre 23 kişilik ikinci grupta yer alan askerlerin tamamı, savcılıktaki ifadelerinin ardından bugün serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen sekiz şüpheliden şirketin satın alma müdürü M.A.’nın da aralarında olduğu dört kişi tutuklandı. Dört kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlk etapta gözaltın alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

İlk etapta gözaltın alanın V.A.G., M.K., E.D., F.Y., M.K., H.D., G.C., M.P., M.S., Ö.Y., L.K., H.Z., C.B., A.K., M.Ş., A.K., Y.K., M.Ş., Y.D., M.K., M.K., V.A., N.Y. ve İ.Y.'nin, ile ilgili gözaltı süresi uzatıldı ve zanlılar bugün sağlık kontrolünden geçirildi. Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında kadın ve erkek şüpheliler ayrı araçlarla Manisa Devlet Hastanesi'nde getirildi. Erkekler otobüsle, kadınlar ise özel polis araçlarında hastaneye getirilip, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hastanede tedavi gören asker sayısı 3'e düştü

Manisa Valiliği tedavi gören asker sayısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Düne kadar 8 olan tedavi gören asker sayısının, bugün saat 11.00 itibariyle, 5 kişinin daha taburcu olmasıyla 3'e düştüğü açıklandı. Tedavisi süren 3 askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.