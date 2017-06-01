T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Manisa'daki zehirlenme olayında 207 asker hastaneye kaldırılmıştı

01 Haziran 2017 13:34

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında, 23 Mayıs'ta bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle revire başvuran bin 49 askerden 207'si hastanelerde tedaviye alındığını, bir askerin hayatını kaybettiği olayın sebebinin ilk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi olarak görüldüğünü belirtti.

Olayın meydana geldiği askeri birlikte yedikleri yemekten şüphe edildiği aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"İlimiz 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında bulantı, kusma ve ishal yakınmaları nedeniyle hastanelere başvuran askerlerle ilgili durum hakkında Manisa savcılığı olarak adli soruşturma başlatıldı. Adli soruşturma kapsamında sağlık ekibinden bilirkişi heyeti oluşturduk. Alınan tahlillerin neticesi tam elde etmediler. Tahlillerin sonucuna göre bize bir rapor yazıp gönderecekler. Vefat eden askerle ilgili de İzmir Adli Tıp Kurumundan kesim ölüm nedeni raporu bekleniyor. Süreç devam ediyor. Şuana kadar ulaştığımız nokta, askerlerin yediği yemekten kaynaklandığı gibi görünüyor. Muhtemelen o gün askerlere servis edilen hindi etinden şüpheleniyor."

ETİKETLER

Manisaaskerzehirlenme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24