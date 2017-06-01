Kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında, 23 Mayıs'ta bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle revire başvuran bin 49 askerden 207'si hastanelerde tedaviye alındığını, bir askerin hayatını kaybettiği olayın sebebinin ilk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi olarak görüldüğünü belirtti.

Olayın meydana geldiği askeri birlikte yedikleri yemekten şüphe edildiği aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"İlimiz 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında bulantı, kusma ve ishal yakınmaları nedeniyle hastanelere başvuran askerlerle ilgili durum hakkında Manisa savcılığı olarak adli soruşturma başlatıldı. Adli soruşturma kapsamında sağlık ekibinden bilirkişi heyeti oluşturduk. Alınan tahlillerin neticesi tam elde etmediler. Tahlillerin sonucuna göre bize bir rapor yazıp gönderecekler. Vefat eden askerle ilgili de İzmir Adli Tıp Kurumundan kesim ölüm nedeni raporu bekleniyor. Süreç devam ediyor. Şuana kadar ulaştığımız nokta, askerlerin yediği yemekten kaynaklandığı gibi görünüyor. Muhtemelen o gün askerlere servis edilen hindi etinden şüpheleniyor."