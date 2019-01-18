Kışlada zehirlenen askerler, artık et yiyemiyor

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 1 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin etkilendiği gıda zehirlenmesiyle ilgili 35 tutuksuz sanığın Manisa Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada dinlenen mağdurlar zehirlenme olayından sonra psikolojilerinin bozulduğunu ve artık et yiyemediklerini belirtti.

7 tahliye

Manisa’daki Albay Arif Seyhun Kışlası’nda geçen yıl 23 Mayıs’ta 722 askerin yemekten zehirlenmesi, 1 askerin de hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianame Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan tensip zaptıyla, tutuklu bulunan 7 sanığın tahliyesine karar verildi.

Bu kararla davada tutuklu sanık kalmazken, hazırlanan iddianamede 28 kişinin ‘taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak’ suçundan 15 yıla kadar, 7 kişinin ise ‘görevi ihmal’ suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın, Manisa Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmasına tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ve tarafların avukatları ile mağdurlar ve yakınları katıldı.

"11 ayda 15 kilo kaybettim"

Duruşmada ifadesine başvurulan mağdur askerlerden Naim Işık, olay günü akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlandığını, sonrasında yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, askerliğinin kalan 11 aylık bölümünde bir daha kışladan yemek yiyemediğini söyledi. Yemek şirketinin hazırladığı yemekleri, şirket yetkililerinin dahi yemediğini öne süren Işık, “Kendi yemedikleri yemekleri neden askerlere yediriyorlar? Ben o günden sonra et yemeklerini yiyemedim. Evde annem yapsa dahi aynı yemekleri yiyemiyorum. 11 ayda 15 kilo kaybettim. Hep cebimden para harcayarak yemek yedim. Yaklaşık 10 bin lira masrafım oldu. Şikayetçiyim” dedi.

"Kabuslar görüyorum"

Mağdurlardan Tuncay Özer de askerlik görevini yaparken yediği yemeğin ardından rahatsızlandığını belirtip, yaşadıklarını, “Midem çok bulandı, pek çok kez istifra ettim. 5 gün müşahede altında tutuldum. Artık et yemeklerinden uzak duruyorum. Bazen rüyalarıma giriyor. Kusmuğun içinde boğulduğuma dair kabuslar görüyorum. Psikolojik olarak çok etkilendim” diye anlattı.

Mahkeme heyeti, mağdur ifadelerinin ardından, daha önce alınan su analiz raporlarının incelenmesi, müzekkerelerin tamamlanması ve alınan ara kararların tamamlanması için duruşmayı 30 Mayıs’a erteledi.