Kışlada Kürtçe şarkılı halaya 'terör' soruşturması

Kışlada Kürtçe şarkıyla halay çeken askerler hakkında 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda PKK marşı olduğu iddia edilen Kürtçe şarkılarla halay çeken 50 asker hakkında, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan soruşturma yürütüldüğünü açıklandı.

Cafer Zengin’in DHA’daki haberine göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, konuyla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına bir süre önce soru önergesi verdi. Birtane önergesinde, 'Askerlikte Kürtçe ezgi söylemek yasak mıdır? Askerler hakkında açılan soruşturma hangi suç hakkında açılmıştır? Kürt sanatçı Delila'nın söylediği Dil dixwaze her cenge ile Awaze Çiya adındaki müzik grubunun söylediği 'Zap Zap Zape' şarkıları yasak mıdır?' diye sordu.

Savcılık soruşturma başlatmış

Soru önergesine cevap Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Soru önergesine konu teşkil eden görüntülerde yer alan askerler hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7'nci maddesinin 2'nci maddesi gereğince 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı tespit edilmiştir."