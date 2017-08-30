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Kışlada 'İsmailağa kıyafeti' soruşturması!

"Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı olmayan tutum sergilemiştir"

30 Ağustos 2017 11:28

Isparta'da, İsmailağa Cemaati üyesi acemi er F.T.’nin çarşı iznine çıkarken giydiği cübbe ve şalvar kombinli kıyafet hakkında soruşturma başlatıldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, nöbetçi subay Yarbay G. A. ile iki askeri personelin imzasını taşıyan tutanağa, yaşananlar şöyle yansıdı:

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"Er F.T.'nin başında fes, üzerinde bol bir gömlek, cübbe ve şalvar bulunuyordu. Yarbay A., er T.'ye kıyafeti sordu. Er. T., İsmailağa Cemaati mensubu olduğunu, medrese eğitimi aldığı için giydiğini söyledi. Yarbay A., kışla içinde giydiği kıyafetin, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olduğunu söyledi. Er. T. kıyafet özgürlüğü olduğunu belirterek giyinme hakkı olduğunu söyledi."

Yarbay A.'nın emriyle Astsubay M. U., er T.'ye üstündeki kıyafetle çarşıya çıkamayacağını söyleyince "Başka kıyafet ayarlayamam" diyen T. üstünü değiştirerek bölük faaliyetlerine katıldı.

Konuyla ilgili disiplin soruşturması açıldı. Tutanakta er T. için "Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı olmayan tutum sergilemiştir" dendi. Astsubay M. U. da T.'nin kıyafetine göz yummakla suçlandı.

M. U. ifadesinde "Üzerinde siyasi veya bölücü herhangi bir simge görmediğim için işlem yapmadım" ifadelerini kullandı.

 

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