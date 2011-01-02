-KIŞLA ÖNÜNDE ŞÜPHELİ VALİZ ERZURUM (A.A) - 01.01.2011 - Erzurum'da bir askeri kışlanın önündeki çöp konteynerinin yanına bırakılan şüpheli valiz, paniğe neden oldu. Fünyeyle patlatılan valizin içinden herhangi bir şey çıkmadı. Çaykara Caddesi Öğretmenevi Kavşağı'nın yanında bulunan Harbiye Kışlası'nın önündeki çöp konteynerinin yanına bırakılan valizi görenler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve askerler, caddeyi araç trafiğine kapatarak yoğun güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanlarının kontrollü bir şekilde fünye ile patlattığı valizin içerisinden herhangi bir şey çıkmadı.