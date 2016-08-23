Kıskançlık cinayetinde 2 kişiyi öldüren şoföre iyi hal indirimi

Diyarbakır’da 2015 yılının Temmuz ayında ayrı yaşadığı eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği 37 yaşındaki Recep Dengiz ile 35 yaşındaki Mehmet Uludağ’ı tabancayla öldüren minibüs şoförü 30 yaşındaki Ömer Çetin’e 2 kez ömür boyu hapis cezası verildi. Sanığın yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 41 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme sanığı ruhsatsız silah taşıdığı için de 10 ay hapis ve 5 taksitle ödenmek üzere 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; duruşmada sanık Ömer Çetin ve taraf avukatlarının son savunmalarını alan mahkeme kararını açıklamak üzere kısa bir ara verdi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık Ömer Çetin’i Recep Dengiz ve Mehmet Uludağ’ı kasten öldürdüğü gerekçesiyle 2 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki olumlu hal ve davranışları ile cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini iyi hal sebebi kabul eden mahkeme cezayı 41 yıl 8 aya indirdi. Sanığı ruhsatsız silah taşıdığı için 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezasına çarptıran mahkeme, bu suçtan da iyi hal indirimi yaparak Ömer Çetin’in cezasını 10 ay hapis ve 15 gün adli para cezasına çevirdi. Mahkeme 25 günlük adli para cezasının karşılığı olan 500 liranın da 5 eşit taksitte ödenmesine hükmetti.

Gülüşmeleri üzerine sinirlenerek öldürmüş

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Ömer Çetin’in, eşi Z.Ç. ve arkadaşı Mehmet Uludağ’ın cinsel ilişki yaşadığından şüphelenmesi üzerine arkadaşını takibe aldığı belirtildi. Savcı, 2 yıl önce arkadaşının gece evinden çıktığını görmesi üzerine eşi ile tartışan şüphelinin, o tarihten bu yana eşinden ayrı yaşadığını kaydetti. Genç kadının ilişkiyi kabul etmediğini vurgulayan savcı, şüphelinin 2 yıl boyunca arkadaşını eşi ile birlikte yakalamak için uğraştığını, ancak başarılı olamadığını belirtti. Olay günü yürüyüş yapan Ömer Çetin’in Mehmet Uludağ ve Recep Dengiz’i bankta otururken gördüğünü belirten savcı, ikilinin gülüşmeleri üzerine sinirlenen şüphelinin tabanca ile Mehmet Uludağ’a sol yanından 7 kez ateş ettiğini kaydetti. Savcı, kurşunlardan birinin de Recep Dengiz’e isabet ettiğini belirtti. Saldırı sonucu Uludağ ve Dengiz’in öldüğünü belirten savcı, Ömer Çetin’in ’Kasten öldürme’ suçundan yargılanmasını istedi.