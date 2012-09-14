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'Kişiye, hanımını neden dövdün diye sorulmaz'

Kayseri'nin Talas ilçesinde cami kapısında yer alan yazı tepki çekti

14 Eylül 2012 14:32

Kayseri'nin Talas İlçesi'deki Harman Camii'nin kapısında yer alan "Kişiye hanımını neden dövdüğü sorulmaz" yazısı tepki çekti. İlçe Müftüsü, Turgut Erhan "Kadına karşı şiddeti önlemek için yoğun çaba sarf ederken, böyle bir yazıyla karşılaşmak çok üzücü" dedi.

 

'Kişiye hanımını neden dövdüğü sorulmaz'

 

Kayseri’de kadın kılığına girerek karısını öldüren 57 yaşındaki R.K, karısını neden öldürdüğünü soran gazetecilere “Size ne?” yanıtını vermişti. Eşini malı gibi gören ve neden öldürdüğünün dahi sorgulanmasını istemeyen erkek şiddetinin üzerinden birkaç gün geçmeden kentte tartışma yaratan bir olay yaşandı. Talas İlçesi’ndeki Harman Camii’nin girişine konan elektronik tabelada akan “Kişiye hanımını neden dövdüğü sorulmaz” sözü tepkiyle karşılandı.

 

İl Müftülüğünün konuyla ilgisi yok

 

Hadis olduğu iddia edilmesine karşın, uzmanların uydurma olabileceğini belirttiği sözün cami avlusunda sunulmasını vatandaşlar, “Bu erkek şiddetini artırır” diye yorumladı. Talas Müftüsü Turgut Erhan da erkek şiddetini meşrulaştıran sözün cami tabelasında yayınlanmasına tepki gösterdi. Müftü Erhan, “Camide yayınlanan o yazıları cami cemaatinden birinin aracılığıyla dışarıdan bir şirket takmış. Takarken de İl Müftülüğü ile ortaklaşa yapıyoruz demiş. Oysa İl Müftülüğü’nün konuyla ilgisi yok” dedi.

 

Yazı kaldırılacak

 

Talas’ta kadına karşı şiddetin önlenmesi için kurulan komisyona başkanlık da yapan Erhan, “Böyle bir yazının kullanılması beni çok üzdü. Tabela kalacak, ancak yazının kaldırılması talimatını verdim” diye konuştu. ( Habertürk )

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