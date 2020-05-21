Kısıtlamaya rağmen Kadir Gecesi programı düzenleyen müftülüğe Trabzon Valiliği'nden soruşturma

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle kapalı olan camilerin 29 Mayıs’ta açılacağını ifade etmişti.

Ancak buna rağmen, Trabzon Vakfıkebir'de 19 Mayıs'ta, Kadir Gecesi bir camide program düzenlendiği ve programa maskesiz 20’den fazla kişinin katıldığı ortaya çıktı. Katılımcıların çoğunun da müftülük personeli olduğu öğrenildi.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, programı düzenleyenler kaymakamlıktan izin aldığını ileri sürerken, Trabzon Valiliği'nin programdan bilgisinin olmadığı ortaya çıktı.