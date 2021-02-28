Kısıtlamaya rağmen Bağcılar'da yoğunluk

Bağcılar'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yoğunluk yaşandı. Meydan, park ve bahçelerde oluşan kalabalık kameralara yansıdı.

Türkiye genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ediyor.

İstanbul'un kalabalık ilçesi Bağcılar'da yaşayanlar kısıtlamayı unuttu, çok sayıda vatandaş kendisini sokaklara, parklara ve boş alanlara attı. Kimi maske kuralına uymadan yürüyüş yaparken kimi de boş arazide mangal yaptı. Çocuklar da parkları ve oyun alanlarını tamamen doldurdu.