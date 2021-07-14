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Dünya

Kısıtlamaların kalktığı Hollanda'da Koronavirüs vakaları yüzde 500 arttı

Vakalardaki ciddi artışa rağmen hastaneye başvuru oranları yalnızca yüzde 11 arttı

14 Temmuz 2021 13:37

Hollanda’da Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla vakaların sayısının yüzde 500 oranında arttığı tespit edildi.

SkyNews’un aktardığına göre, Hollanda’da Koronavirüs kısıtlamalarının hemen hemen hepsinin kaldırılmas ve gece kulüplerinin yeniden açılmasıyla Koronavirüs vakaları ciddi oranda arttı.

Bir haftada yaklaşık 52 bin yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Koronavirüs vakalarının yüzde 500 oranında arttığı belirtildi.

Vaka takipleri sonucu yeni vakaların yüzde 37’sinin bar ve kulüplerden çıktığı belirtildi.

Öte yanda aşılama çalışmalarının bir etkisi olarak hastane başvurularını yalnızca yüzde 11 oranında arttığı belirtildi.

Artan vakaların ardından Hollanda’da gece kulüpleri yeniden kapandı.

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