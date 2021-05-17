Kısıtlamaların kalktığı hafta sonu, Barcelona sokaklarında partiler yapıldı; polis kalabalıkları dağıttı

İspanya'da Koronavirüs kısıtlamaları hafifletilmesinin ardından ilk hafta sonunda Barcelona şehir merkezinde ve deniz kenarında oluşan kalabalıkların düzenlediği partiler, polis tarafından dağıtıldı. Polis, Barcelona'da yaklaşık 9 bin kişinin farklı noktalarda bir araya geldiğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, İspanya'da Koronavirüs kısıtlamalarının hafifletildiği ilk hafta sonunda Barcelona sokakları partilerle doldu. Polis, parti için bir araya gelen kalabalıkları sosyal mesafeye uygun hareket etmeye devam etmeleri için dağıttı.

İspanya Kültür Bakanı Jose Manuel Rodriguez Uribes, gençleri sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmeye çağırdı. Uribes "Uzun süre kısıtlamalarla yaşayıp dışarı çıkma ihtiyacını anlıyorum ancak bunu dikkatli bir şekilde yapmanızı, güvenlik önlemlerine uymanızı rica ediyorum" dedi.

Hükûmet, 6 ay boyunca süren olağanüstü hâl önlemlerini 9 Mayıs'ta kaldırdı. Öte yandan bölgesel çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Örneği Barcelona'nın bulunduğu Katalonya'da bar ve restoranlar sabah 7 ile akşam 11 arasında açık kalabiliyor.