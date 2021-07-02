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Kısıtlamalar sona erdi, vatandaşlar eğlence mekânlarına koştu!

02 Temmuz 2021 06:40

İstanbul'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların 1 Temmuz'da sona ermesiyle birlikte eğlence mekânları doldu taştı.

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaların kaldırılmasını duyurduğu genelge ile 1 Temmuz'da Türkiye genelinde hareketlilik yaşandı.

Kısıtlama nedeniyle belli saatlerde hizmet verebilen restoran, kafe ve eğlence mekânlarında, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte yoğunluk gözlendi.

Kimi vatandaşların aile ve arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekânlarına gittiği görülürken kimileri ise İstiklâl Caddesi ve Taksim Meydan'ında yürüyüş yaptı.

 

 

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