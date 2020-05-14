Kısıtlamalar bitince yabancı yatırımcı gelir mi?

Ticaret hukukçusu avukat Hakan Yazıcı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası yabancı yatırımcıların Türkiye'ye dönüşlerine ilişkin, Yaklaşan ekonomik krize hazırlanmak amacıyla alınan bazı ekonomik politika kararlarının yabancı sermayenin Türkiye’ye dönüşünü geciktirebileceğini düşünüyorum." düşüncesini dile getirdi.

Yazıcı, "Bu geçtiğimiz hafta karışık bir hafta oldu. Bir bankacı arkadaşımın yorumuyla “Merkez Bankasının Amerikan Dolarını dizginleme çabasından vazgeçmesi ile artmaya başlayan dolara BDDK bir düzenleme ile müdahale etmek amacıyla 7 Mayıs 2020 tarihli Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik (“Manipülasyon Yönetmeliği”) çıktı. Türkiye’ye zaten çekingen bakan yabancı yatırımcı gözünde yoruma açık ve pek çok işlemi sorgulanabilir hale getirecek gibi gözüken bu düzenleme daha da endişe yarattı." görüşünü savundu.

Yazıcı, "Yabancı yatırımcı hukuk devleti, hukuk güvenliği istiyor. Ekonomi politikalarını serbest piyasa kurallarını tehlikeye atarak mevzuatla dayatma, yargı bağımsızlığının ülkemizdeki durumu, yabancı yatırımcıyı olumsuz etkileyebilecek çok konu var buraya yazacak. Tek bir örnek vereceğim. 2018 Anayasa değişikliğinden sonra mevzuata “Cumhurbaşkanı Kararı” kavramı eklendi. Cumhurbaşkanı Kararlarının Resmi Gazete’ de yayınlanması Cumhurbaşkanının takdirinde. Mart 2020 sonu itibarıyla çıkarılan Cumhurbaşkanı Kararı sayısı 2400’ü geçti ve bunlardan kaç tanesinin Resmi Gazete’ de yayımlandığını tespit etmek mümkün değil. Bu şu demek: Eğer yayınlanmış olsaydı yabancı yatırımcıların Türkiye’ deki yatırım kararlarını etkileme ihtimali olan belki yüzlerce karar ve getirdiği düzenleme var ve örneğin benim onların avukatı olarak bunları ne bilebilme ne bunlara ulaşabilme imkânım yok." ifadesini kullandı.

Yazıcı Yetkin Report'ta yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

Yabancı yatırımcı devletten haksız rekabet istemiyor. Örnek olarak, ben artık hangi yabancı yatırımcının Türkiye’de perakende sektörüne yatırım yapabileceğini bilmiyorum. Siz gidip bir mağaza zincirine uzun ve ince hesaplar ve varsayımlar yapıp milyarlarca dolar yatırım yapacaksınız, ama birkaç sene sonra devlet sizin sattığınız ürünleri zararına ve sizin sattığınız piyasa fiyatın kat kat altına satan toptan satış yerleriyle sizi rekabet etmek zorunda bırakacak.

Yatırımcı yatırımının güvende olmasını istiyor. Yatırımını, ne fiyat bulabilirse, elden çıkarması için hükümetten mühlet almak ve bu mühlete uyamazsa yatırımını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmak istemiyor.

Yukarıda saydığıma benzer sebeplerden dolayı yabancı yatırımcı şu anda Türkiye’ye yatırım yapmaya sıcak bakmıyor. Devlet iç borçlanma senetleri piyasasında (DİBS) yabancıların payı %5,5’e geriledi. Bu tarihin en düşük seviyesi. Yılbaşından beri DİBS ve borsadaki yabancı kurumsal yatırımcı satışları 8 milyar doları geçti. Borsada bir sene önce %64 olan yabancı yatırımcı takas oranı %56’ya geriledi. Buradan geriye dönüş tabi ki var, ama sanırım Covid-19 sebebiyle alınan kararlar bu dönüşü daha da ileriye atıyor.

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