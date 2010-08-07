-KİŞİSEL BAKIM PAZARI 51,4 MİLYON LİRAYA ULAŞTI ANKARA (A.A) - 07.08.2010 - GfK Türkiye araştırmasına göre, saç bakım pazarı, 2010 yılı başında yapılan fiyat indirimleri ve kampanyalarla büyüdü, tüketici daha ucuz ürünler tercih ederek saç bakımına tekrar önem vermeye başladı. GfK Türkiye Retail and Technology'den yapılan açıklamada, geçen yıl en çok daralan sektörlerinden biri olan kişisel bakım pazarı bu yılın ilk çeyreğinde geçen seneye göre yüzde 6,1 adetsel, yüzde 0,7 cirosal büyümeyle tekrar yükselişe geçti. Saç kurutma, saç şekillendiriciler, ağız bakım, erkek ve kadın traş makinelerini içeren kişisel bakım pazarı, 2010 yılının ilk üç ayında ciroda ise 51,4 milyon liraya ulaştı. Pazarda cirosal bazda en çok büyüyen gruplar yüzde 3,7'lik büyümeyle saç şekillendiriciler ve bayan traş grubu olurken adetselde yüzde 21,2 ile erkek traş grubu en çok büyüyen kategori oldu. Kişisel bakım pazarının cirosal bazda yüzde 40,1'ini oluşturan saç şekillendiriciler pazarın lideri olmaya devam etti. Sevgililer günü kampanyalarının da etkisiyle saç şekillendiriciler 331 bin adetle 2009'un ilk üç ayına göre yüzde 14,4 büyürken, ortalama fiyattaki yüzde 9,3'lük düşüş sebebiyle cirosaldaki büyüme yüzde 3,7'de kalarak, pazar 20,6 milyon liraya ulaştı. Saç şekillendirici pazarının aksine ilk çeyreğe, 2008 ve 2009 yılı ilk çeyrek rakamlarının altında başlayan saç kurutma pazarı ise adette yüzde 13,1 küçülerek 188 bin adete, cirosalda ise yüzde 5,9 küçülerek 9,4 milyon liraya geriledi. Krizin etkilerinden kurtulan saç şekillendiricilerde marka/model çeşitliliği de artıyor. Pazarda, geçen sene ilk üç ay içinde 269 farklı modelin satışı gerçekleşmişken, 2010 yılının aynı döneminde satışı gerçekleşen model sayısı 346'ya kadar çıktı. Araştırmaya göre, 2008 ve 2009 yıllarında pazarın yüzde 65 ve fazlasını oluşturarak hakimi olan düzleştiriciler yavaş yavaş doyuma ulaşırken, diğer saç şekillendiriciler de paylarını artırmaya başladı. Sektörde çeşitliliğin artmasıyla birlikte maşalar adette yüzde 130, ciroda ise yüzde 69 büyüyerek pazarda sırasıyla yüzde 23,3 adetsel ve yüzde 18'lik cirosal pazar paylarına ulaştı. 2010 yılı ilk çeyrekte saç bakım pazarında büyüyen tek kanal ''Teknoloji Marketleri'' olurken, en çok küçülen kanal yüzde 33'lük cirosal gerilemeyle ''karma bayiler'' oldu. Küçük Ev Aletleri Sektörünün birçok ürün grubuna benzer bir trentle saç bakım pazarında, TL bazında yüzde 55 büyüyen teknoloji marketleri, cirosal pazar payında neredeyse züccaciye/halı mobilya mağazalarına yetişerek yüzde 22,1 paya sahip oldu.