T24 LogoT24 Logo
Gündem

KISIKLI'DAKİ BİR HOLDİNG BİNASINDA BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz BEZGİN-Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA Üsküdar Kısıklı'da bulunan bir holding binasında duvara iple bağlanmış pet şişede zaman ayarlı bomba bulundu

13 Aralık 2018 02:21

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz BEZGİN-Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA
Üsküdar Kısıklı\'da bulunan bir holding binasında duvara iple bağlanmış pet şişede zaman ayarlı bomba bulundu. Bomba imha uzmanı ekipler, düzeneği etkisiz hale getirdi.
Üsküdar Kısıklı\'da bulunan bir holding binasının güvenlik görevlisi duvarda iple bağlanmış pet şişe görerek durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ipe bağlanmış pet şişeyi şüpheli bularak bomba imha uzmanı ekipleri çağırdı. Ekipler, bina etrafındaki sokak yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, ipe bağlı pet şişede zaman ayarlı bomba düzeneği olduğunu tespit etti. Bomba düzeneğini etkisiz hale getiren ekipler, incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
----------------
-Binadan detaylar
-Polis ekipleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ertan KILIÇOzan URALYılmaz BEZGİNÇağatay KENARLIDHA Üsküdar KısıklıBombaKısıklıBununEkiplerOlayGörüntü Dökümü Binadan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24