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KISIKLI MEYDANI "KISIKLI MİLLİ İRADE MEYDANI" OLDU

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar'ın Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Kısıklı Meydanı'nın isminin, "Kısıklı Milli İrade Meydanı" olarak değiştirildiğini açıkladı

17 Şubat 2018 17:06

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar\'ın Kısıklı Mahallesi\'nde bulunan Kısıklı Meydanı\'nın isminin, \"Kısıklı Milli İrade Meydanı\" olarak değiştirildiğini açıkladı.
Uysal, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, \"15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı kahramanca mücadele veren halkımızın şanlı direniş noktası ve Anadolu Yakası\'nın demokrasi nöbetlerindeki merkezi olan Kısıklı Meydanı\'nın ismi, Belediye Meclisimizin aldığı kararla \'Kısıklı Milli İrade Meydanı\' oldu\" ifadelerini kullandı.

CHP\'Lİ MECLİS ÜYESİ: KISIKLI İSMİ ÜSKÜDAR\'DA KABUL EDİLMEDİ
Meclis toplantısında karara itiraz ettiklerini ifade eden CHP\'li İBB Meclis Üyesi Ercan Erdem,  “Üsküdar Belediye Meclisi\'ndeki tüm itirazlarımıza rağmen bu adın başına \'Kısıklı\' adını koyduramadık. Üsküdar\'da kabul edilmedi, İBB Meclisi\'nde kabul edildi. Halk arasında Kısıklı Meydanı olan yer, Osmanlı döneminde konulmuş bir isim. Orada kısık su akan bir çeşme olduğu için, o bölgenin adı \'Kısıklı\' olmuş. Şimdi halk arasında yerleşen ismi bozduk. Planlarda meydan vasfı olmayan bir meydana, meydan ismi verdik\" diyerek kararı eleştirdi.

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