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Ekonomi

Kişi başına üretimde artış ANKARA (A.A)

01 Kasım 2011 12:36

-Kişi başına üretimde artış ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Türkiye'de, bu yılın ikinci çeyreğinde çalışan kişi başına üretim, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6, çalışılan saat başına üretim de yüzde 2,7 oranında arttı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, 2011 yılının ikinci çeyreğine (Nisan-Mayıs-Haziran) ilişkin üç aylık verimlilik göstergelerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde çalışan kişi başına üretim endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6, bir önceki döneme (Ocak-Şubat-Mart) göre de yüzde 4,7 artış gösterdi. Bu yılın ikinci çeyreğinde, imalat sanayinde çalışılan saat başına üretim endeksi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7, bir önceki döneme göre ise yüzde 4,5 artış kaydetti. Bölümler itibariyle çalışan kişi başına üretim endeksinde geçen yılın aynı dönemine göre en büyük azalış yüzde 28 ile ''diğer ulaşım araçlarının imalatı''nda, en büyük artış ise yüzde 16,1 ile ''mobilya imalatı''nda gerçekleşti. Çalışılan saat başına üretim endeksinde de 2010'un ikinci çeyreğine göre en büyük azalış yüzde 30,3 ile ''diğer ulaşım araçlarının imalatı''nda en büyük artış ise yüzde 20,2 ile ''mobilya imalatında'' görüldü.

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