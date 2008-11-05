Kişi başı gelir ilk kez 10 bin doları aşacak

Kişi başı milli gelir, yıl sonunda ilk kez 10 bin doları aşacak ve 11 bin 228 dolara ulaşacak. Böylece, 1998 yılında 4 bin 311 dolar olan kişi başına düşen milli gelir, aradan geçen 10 yılda 2.6 kat büyümüş olacak.



Türkiye İstatistik Kurumu, OECD ve Devlet Planlama Teşkilatı verilerinden yapılan derlemelere göre, 1998-2002 döneminde 3-4 bin dolar aralığında gidip gelen kişi başına düşen milli gelir, 2002 yılından bu yana kesintisiz artış gösterdi.



2002 yılı sonunda 3 bin 517 dolar olan kişi başına gelir, 2007’nin sonuna gelindiğinde 9 bin 305 dolara çıktı. Söz konusu rakamın, bu yılın sonunda ise 11 bin 228 dolara ulaşacağı öngörülüyor.



1998-2007 döneminde nüfus ise 7 milyon 968 kişi arttı. 1998 yılında 62 milyon 618 kişi olan Türkiye nüfusu, 2007 sonunda 70 milyon 586 kişiye yükseldi. Nüfusun 2008 yılı sonu itibariyle 71 milyon 419, 2009 sonu itibariyle de 72 milyon 240 bin kişiye ulaşması bekleniyor.



2009 yılı sonunda kişi başına milli gelirin ise dolar kurundaki yükseliş nedeniyle düşüş göstereceği ve 10 bin 913 dolara gerileyeceği tahmin ediliyor.



1998’de 269 milyar 946 milyon dolar olan GSYH’de yıllar içindeki artış ve azalışlardan sonra 2002 yılından itibaren sürekli büyüdü. 2002 yılında 232 milyar 955 milyon dolar olan GSYH, 2007 yılında 656 milyar 802 milyon dolara çıktı.



GSYH’nın bu yılın sonunda 801 milyar 892 milyon dolara, gelecek yılın sonunda ise 788 milyar 355 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.



