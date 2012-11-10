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Ekonomi

Kişi başı gelir 18 bin 834 doları bulacak

Geçen yıl SAGP'ne göre 17 bin 468 dolar olan kişi başına milli gelirin, bu yıl 18 bin 92 dolar, 2013 yılında ise 18 bin 834 doları bulabileceği ifade edildi

10 Kasım 2012 14:58

Türkiye'de kişi başı milli gelirin SAGP'ne göre, 2013 yılında 18 bin 834 doları bulacağı açıklandı.

Satın Alma Gücü Paritesi'ne (SAGP) göre, Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin önümüzdeki yıl kapsamında, 18 bin 834 dolara ulaşabileceği belirtildi. Bu yılın sonunda ise ösz konusu rakamın, 18 bin 92 dolar olacağı tahmin edildiği belirtildi.

2013 yılı programından derlediği verilere göre, geçen yıl SAGP'ne göre 17 bin 468 dolar olan kişi başına milli gelirin, bu yıl 18 bin 92 dolar, 2013 yılında ise 18 bin 834 doları bulabileceği şeklinde açıklandı.

2001-2011 aralığına bakıldığında, SAGP'e göre kişi başına düşen gelirdeki artışın yüzde 102,8 olarak gerçekleştiği açıklandı. Önümüzdeki yıl için belirlenen 18 bin 834 ulaşması durumunda ise SAGP'a göre kişi başına düşen milli gelirin, 2001 yılına göre yüzde 118,6 artmış olacağı belirtildi.

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