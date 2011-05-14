Kısasa kısas: Kezzaplı saldırıya kör olma cezası

T24- İran'da şeriat yasaları gereğince kısasa kısas cezalandırma sürüyor. Amine Behrami, evlenmeyi reddettiği için suratına kezzap atan Macid Muvahedi'nin sol ve sağ gözüne 20’şer kez kezzap damlatacak.

İran’ın başkenti Tahran’da 2004 yılında, evlenmeyi reddettiği okul arkadaşı tarafından suratına kezzap atılarak kör edilen 31 yaşındaki Amine Behrami, bugün kendisini bu hale getiren Macid Muvahedi’yi aynı şekilde kör edecek.

Tahran’daki Dadgostrai Hastanesi’nde doktor gözetiminde yapılacak olan kısasa kısas uygulamada, Behrami, kezzap dolu damlayı Muvahedi’nin sol ve sağ gözüne 20’şer kez damlatacak.

İran mahkemesi 2009 yılında bağladığı kararla Amine’in kısasa kısas yöntemini uygulamasına izin vermişti. Karar Batı medyası tarafından ‘barbarca’ bulunurken, genç kadın olayın ardından dünya basınında da geniş yer almıştı.

“Göze göz” adında bir kitap da yazan Amine Behrami, “Çok mutluyum. Sonunda 6 yıl sonra hakkımı alacağım. Ona sen kazanmadın ikimiz de şimdi eşitiz diyeceğim” dedi.