T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kısasa kısas: Kezzaplı saldırıya kör olma cezası

İran'da şeriat yasaları gereğince kısasa kısas cezalandırma sürüyor.

14 Mayıs 2011 03:00

T24- İran'da şeriat yasaları gereğince kısasa kısas cezalandırma sürüyor. Amine Behrami, evlenmeyi reddettiği için suratına kezzap atan Macid Muvahedi'nin sol ve sağ gözüne 20’şer kez kezzap damlatacak.

İran’ın başkenti Tahran’da 2004 yılında, evlenmeyi reddettiği okul arkadaşı tarafından suratına kezzap atılarak kör edilen 31 yaşındaki Amine Behrami, bugün kendisini bu hale getiren Macid Muvahedi’yi aynı şekilde kör edecek.

Tahran’daki Dadgostrai Hastanesi’nde doktor gözetiminde yapılacak olan kısasa kısas uygulamada, Behrami, kezzap dolu damlayı Muvahedi’nin sol ve sağ gözüne 20’şer kez damlatacak.

İran mahkemesi 2009 yılında bağladığı kararla Amine’in kısasa kısas yöntemini uygulamasına izin vermişti. Karar Batı medyası tarafından ‘barbarca’ bulunurken, genç kadın olayın ardından dünya basınında da geniş yer almıştı.

“Göze göz” adında bir kitap da yazan Amine Behrami, “Çok mutluyum. Sonunda 6 yıl sonra hakkımı alacağım. Ona sen kazanmadın ikimiz de şimdi eşitiz diyeceğim” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24