Gültan Kışanak ile polis arasında ilginç diyalog

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Diyarbakır’da izin verilmeyen yürüyüşte polislere "Bu kenti terörize ettiniz. Kentte hiç bir hak ve özgürlüğü kullandırmıyorsunuz" demesi üzerine bir polis yetkilisi "PKK diye bir terörist grubumuz var. Siz yanlış biliyorsunuz. Biz onlar değiliz. Eli silahlı bir grubumuz var" karşılığını verdi.

Felat Bozarslan ve Bayram Bulut’un DHA’de yer alan haberine göre; Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, Diyarbakır’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis engel oldu. Aralarında Gültan Kışanak’ın da bulunduğu ve Urfakapı semtinden, Dağkapı Meydanı’na doğru yürümek isteyen grubun önüne polis barikat kurdu. Polis yürüyüşün yasal olmadığı için izin verilmeyeceği anonsu yaparken, poislerle göstericiler arasında çıkan arbedede arada kalan Gültan Kışanak zor anlar yaşadı.

Kışanak’la polisin diyaloğu

Gültan Kışanak bir ara yanında BDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt ile polis amirlerinin yanına gitti. Görüşmede Kışanak ile polis amirleri arasında şu diyalog geçti:

Kışanak: Polisin görevi yürüyüşü engellemek isteyenlere karşı güvenliği sağlamaktır. Ben bir özgürlüğümü kullanıyorken, biri beni engelliyorsa siz kamu görevlisi olarak onları durdurmakla görevlisiniz.

Polis amiri: Siz bizim görevimizi yanlış biliyorsunuz. Biz de yolu kullanmak isteyen insanların haklarını koruyoruz sizi yürütmemekle.

Kışanak: Yolda ’siz trafiği engelliyorsunuz, biz sizin yürüyüş yapmanızı istemiyoruz’ diyen bir grup çıksın, biz vazgeçeceğiz.

Polis amiri: Grup size niye desin. Korkar insanlar. Ama bize diyorlar. 155’e ihbar geliyor. ’Bunları niye yürütüyorsunuz’ diyorlar.

Kışanak: Bu kenti terörize ettiniz. Kentte hiç bir hak ve özgürlüğü kullandırmıyorsunuz.

Polis amiri: Biz terörize etmiyoruz. Bir terörist grubumuz var zaten. PKK diye bir terörist grubumuz var. Siz yanlış biliyorsunuz. Biz onlar değiliz. Eli silahlı bir grubumuz var.

Kışanak: Siz kanunsuzluğunuzu bize kanun diye dayatıyorsunuz.

Polis amiri: Ben kanunu sizden mi öğreneceğim?

Kışanak: Her kadın bir bireydir. Bu faşizmi yeneceğiz.

Polis amiri: Bize faşist mi diyorsunuz?

Kışanak: Bu devlet polis devleti mi?

Polis amiri: Hayır asla, bu devlet demokrasi devleti. Sizin koyduğunuzu iddia ettiğiniz kanunları uyguluyoruz biz. Eğer kanunları koyuyorsanız, siz de buna tabisiniz. Siz tamamen demagoji yapıyorsunuz. Adliye orada buyurun şikayet edin.

Caddeye çıkmadan yürüdüler

Grup sözcüleri ile polis yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin ardından kadınların caddeye çıkmadan park içinden yürüyerek Dağkapı Meydanı’na gitmelerine izin verildi. Dağkapı Meydanı’nda bir açıklama yapan BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, "Bu zihniyeti yenmek için meydanlardayız. Direnmeyi, sokağa çıkmayı, itiraz etmeyi öğrendik. Kürt halkının önder olarak kabul ettiği Abdullah Öcalan, yıllar öncesinden erkeklere seslendi. Dedi ki, ’Kadınlar üzerinde egemenlik kurmak, aşağılık bir durumdur.’ Kadınları bir irade olarak kabullendiği için Öcalan’a yönelik tecride sonuna kadar karşı çıkıyoruz" dedi.