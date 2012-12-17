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Kışanak'tan Arınç'a işkence yanıtı

Kışanak'tan Arınç'a yanıt: Sadece benimle değil, köyleri boşaltılanlar ve cezaevlerinde mağdur edilenlerle de empati kurmalı

17 Aralık 2012 14:54

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bir BDP’li kadın vekile çok kızıyordum. Ama artık kızmıyorum. Onun yerinde olsam ben de dağa çıkardım'' demişti. Arınç'ın isim vermediği vekilin BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak olduğu iddia edilmişti. Kışanak, Arınç'a "Sadece benimle değil, KCK tutukluları, köyleri boşaltılanlar ve cezaevlerinde mağdur edilenlerle de empati kurmalı" sözleriyle yanıt verdi.

“Ankara’nın Nabzı” programında konuşan Arınç, Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’in, Dink’in cenazesindeki “Bir çocuktan, bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamamız gerekiyor” sözlerini anımsatarak, şöyle konuşmuştu: “İşte Abdullah Öcalan da aynen öyle, belki bir karanlığın kurbanı olarak bu yollara götürülmüş, MİT’in parmağı da olabilecek şekilde, başkalarının da desteklemesi suretiyle şimdi İmralı’da. Ama bir çocukluğu var. Türkiye’de yaşayıp da idam sehpasına gidenlerin, Hüseyin İnanlar ile Yusuf Aslanlar ile pek çoğuyla tarihte yolu kesişmiş bir insan olarak söylüyorum, Kürtlüğü inkâr ederseniz, var diyenlere de cezaevi yoluna gösterirseniz bu işin çözümü olmaz.

Bir BDP’li kadın vekile çok kızıyordum, çok beddua ediyordum. Halen milletvekili bu insan ama onunla ilgili bir hatırayı dinledim, artık kızmıyorum. Çünkü 17 yaşındaki bir genç kızken Diyarbakır Cezaevi’nde o kadar ahlaksızca işkenceye maruz kalmış ki o kadar kendisini zorlamışlar ki ben de aklıma gelse dağa çıkardım. Çünkü Diyarbakır’dan cezaevinden çıkanların yarısından fazlası dağa gitti.”

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