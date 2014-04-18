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Kışanak'ın 'petrolden pay istiyoruz' sözlerine BDP'li Altan Tan'dan eleştiri

BDP'li Altan Tan, Gültan Kışanak'ın 'Diyarbakır'da üretilen petrolden pay istiyoruz' açıklamasını doğru bulmadığını dile getirdi

18 Nisan 2014 11:16

BDP'li Sırrı Sakık ile Pervin Buldan arasında, önceki gün TMMM'de yaşanan MİT ayrılığının ardından parti içinden farklı bir ses daha yükseldi. Diyarbakır Milletvekili Altan Tan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın "Diyarbakır'da üretilen petrolden pay istiyoruz" açıklamasına ilişkin, "Diyarbakır Belediyesi'ne oturur oturmaz böyle bir beyanat vermek gerekir miydi?" diye sordu.

BDP ile HDP'nin birleşme çalışmalarına da değinen Tan, "HDP'ye geçmeye itiraz etmeyiz ama milletvekillerine, belediye başkanlarına sormadan karar almayın" dedi.

Tan, "HDP'ye de geçilecekse ben bunu dışarıdan duymamalıyım" diye konuştu.

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