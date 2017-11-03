Kışanak ve Tuncel’in yargılanmasına devam edildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel\'in yargılandıkları davada, iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl Ekim ayında tutuklanan Gültan Kışanak hakkında 240, Kasım ayında tutuklanan Sebahat Tuncel için de 145 yıl hapis istemiyle dava açıldı. \'Terör örgütü kurma ve yönetme\', \'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak\' ve \'Örgüt propagandası yapmak\' suçlarından haklarında dava açılan Kışanak ve Tuncel\'in güvenlik gerekçesiyle Malatya’da yargılandığı davanın 5\'inci duruşması görüldü. Malatya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya Tuncel ve Kışanak, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldı.

Mahkeme başkanının ifadelerine eklemek istediği bir şey olup olmadığı sorusuna Gültan Kışanak, savunma hakkını SEGBİS ile değil, mahkemeye bizzat gelerek kullanmak istediğini söyledi. DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de mahkeme heyetine “Gözünüzün içerisine bakarak savunma yapmak istiyorum” dedi.

Sanık avukatlarının taleplerini de dinleyen mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel’in tutukluluk hallerinin devamına karar verip, dosyadaki eksiklerin tamamlanmasını isteyerek duruşmayı erteledi.

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