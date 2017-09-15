Kışanak ve Tuncel’in yargılanmasına devam edildi

MALATYA, (DHA)- DİYARBAKIR eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in \'silahlı terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak\' suçlamasıyla yargılandıkları davanın 4’üncü duruşması görüldü. Mahkeme heyeti duruşmayı 3 Kasım 2017’ye erteledi.

Güvenlik gerekçesiyle Malatya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Gültan Kışanak ile Sebahat Tuncel katılmazken, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile de bağlanmadılar.

Malatya Adliyesi\'nde görülen duruşmada sanık avukatları ve yakınlarının yanı sıra, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Mehmet Aslan ile HDP ve DBP\'liler bulundular. Mahkemede iddia makamı olarak savcılık her iki sanık hakkında da tutukluluk hallerinin devamı talep edildi.

Duruşmada söz alan sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyelerini talep ettiler. Gültan Kışanak\'ın avukatlarından Cihan Aydın, müvekkili hakkında milletvekili olduğu dönem ile ilgili 90\'a yakın fezlekenin hazırlandığını belirterek, \"DTK hakkında verilen bir karar şu ana kadar yoktur. İddianamede yer alan 11 terörist cenazesinin belediyeye ait araçla taşındığına dair suçlamaları da kabul etmiyoruz. Bir belediye o ildeki tüm cenazelerin taşınması işinde mükelleftir. Bu da bu kapsamda yapılmıştır\" dedi.

Diğer sanık avukatları da yaptıkları savunmalarda iddianamede yer alan suçlamaların asılsız olduğunu savunarak Kışanak ve Tuncel\'in tahliyelerini talep ettiler.

Savunmaların ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti açıkladığı ara kararda, bir önceki duruşmalarda istenilen evrakların takibine, sanıkların yeniden dinlenmesine ve tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Kasım 2017 tarihine erteledi.

KIŞANAK’A 240, TUNCEL’E 145 YIL HAPİS TALEBİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kışanak için \'örgüt kurmak ve yönetmek\', \'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak\' ve 41 kez \"örgüt propagandası yapmak\' suçlamalarıyla 240 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sebahat Tuncel hakkında ise \'örgüte üye olmak\' ve \'örgütü propagandası yapmak\' suçlarından 145 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



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