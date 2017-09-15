Kışanak ve Tuncel'in tutukluğuna devam kararı verildi

Yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in yargılandıkları davanın dördüncü duruşması görüldü. Kışanak ve Tuncel avukatlarının tahliye talepleri reddedilirken, dava 3 Kasım’a ertelendi.

Güvenlik gerekçesiyle Malatya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Gültan Kışanak ile Sebahat Tuncel katılmazken, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile de bağlanmadılar. Malatya Adliyesi’nde görülen duruşmaya Kışanak ve Tuncel’in avukatları ile yakınlarının yanı sıra, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, DBP Eş Başkanı Mehmet Aslan katıldı.

Duruşma savıcısı Kışanak ve Tuncel’in tutukluluğunun devamını istedi.

"Suçlamaları kabul etmiyoruz"

Kışanak’ın avukatlarından Cihan Aydın, müvekkili hakkında milletvekili olduğu dönem ile ilgili 90’a yakın fezlekenin hazırlandığını belirterek, “DTK hakkında verilen bir karar şu ana kadar yoktur. İddianamede yer alan 11 terörist cenazesinin belediyeye ait araçla taşındığına dair suçlamaları da kabul etmiyoruz. Bir belediye o ildeki tüm cenazelerin taşınması işinde mükelleftir. Bu da bu kapsamda yapılmıştır” dedi.

Diğer sanık avukatları da iddianamede yer alan suçlamaların asılsız olduğunu savunarak Kışanak ve Tuncel’in tahliyelerini talep ettiler.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel’in yeniden dinlenmesine ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava, 3 Kasım 2017’ye erteledi.

Kışanak'a 240, Tuncel'e 145 yıl hapis talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Kışanak için “örgüt kurmak ve yönetmek”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak” ve 41 kez “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 240 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sebahat Tuncel hakkında ise “terör örgütüne üye olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla 145 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.