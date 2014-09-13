Kışanak: Sadece siyasi değil mali özerklik de istiyoruz

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, yerel yönetimleri demokrasinin temel taşı olarak gördüklerini belirterek, "Mali konularda, yerel kaynaklar üzerinde tasarruf, görüş bildirme, maddi kaynakları geliştirme konusunda inisiyatif hakkı üzerine tartışmalıyız. Biz sadece siyasi özerklik değil mali özerklik de istiyoruz" dedi.

Gültan Kışanak sivil toplum örgütlerinin 27-28 Eylül'de Van'da düzenlenecek 'Demokratik Ekonomi Konferansı'nın Diyarbakır'daki hazırlık çalıştayına katıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Serdar Sunar’ın haberine göre Kışanak, yerel kamu kaynağını yerelin nasıl kullandığının tartışılması gerektiğini anlatırken, "Diyarbakır; kamu kaynağını elinde barındıran en büyük şehirdir. Bu yerel kaynaklara karşı özel bir politika izleniyor. Bu yerel kaynaklardan kazanılan paralar nerelere harcanıyor? Bunları tartışmak gerekiyor. Bu eksik kalan bir alandır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, bölgeye özel ekonomi politakaları uygulandığını belirterek şöyle dedi:

"Kürdistan’da işsizlik durumu giderek derinleşiyor. Bu da siyasi ve ekonomik politikalarla bağlantılıdır. Türkiye mali hükümler ile ilgili tüm maddelere çekince koyuyor. Türkiye’deki yerel yönetim ve merkezi yönetimler arasındaki ilişki tamamen bağlılık ilişkisidir. Yerel yönetimleri demokrasinin temel taşı görüyoruz. Türkiye’deki yasal mevzuatlar ise tam tersine yerelin ne yaptığına karar veren bir mekanizmadır. Biz sadece siyasi özerklik değil mali özerklik de istiyoruz."

Kapitalizmin içerisinde yaşam alanları bulabilmek için yeni yaşam alanlarının inşa edilebileceğini söyleyen Kışanak, bu konuda tek düzenleyici görevin yerel yönetimlere verilmesinin eksiklik olacağını söyledi. Böyle olursa merkeziyetçi olacağını ve yerelin devletleşeceğini belirten Kışanak, "Halk kendi sivil inisiyatif ile komün ve kooperatifleri ile bu süreci yürütmeli ve yerel yönetimlerde destek veren bir pozisyonda olmalıdır" dedi.