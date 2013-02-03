Kışanak: Polisler beni öldürmeyi hedefledi

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, bugün (3 Şubat) Viranşehir'de Suriyeli Kürtlerle dayanışma için düzenlene toplantıya polisin gaz bombalarıyla müdahale etmesi konusunda bir açıklama yaptı.

Kışanak, saldırıdan sonra polislerle görüşmeye gittiği sırada kendisinin "öldürme amaçlı olarak hedef alındığını" belirterek, "O sırada halk yanımızda yoktu. Biz sadece vekiller oradaydık. Fakat polis bize nişan alarak üzerimize gaz bombası attı. Bizim partinin şoförü başımı eğdi ve gazın bana değmesini engelledi. Beni bilinçli bir şekilde öldürmeyi hedeflediler" dedi.

BDP Kadın Meclisi öncülüğünde düzenlenen "kadın buluşması"na polisin müdahalesiyle ilgili açıklamasında Kışanak, Viranşehir Kaymakamı, Valilik ve İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerine rağmen "faşizan bir müdahale"ye maruz kaldıklarını belirterek, polisin hiçbir uyarı yapmadan saldırdığını söyledi. Kışanak, "Bu açıkça bir provokasyondur. AKP hükümeti ve İçişleri Bakanlığı bunun hesabını verecek. Eğer saldırı emrini onlar vermişlerse, neden bize onay verdiler? İkiyüzlü davranmayacaklar. Yine eğer onların emri olmadan buradaki polisler ve kaymakamlık saldırı emrini vermişse, İçişleri Bakanlığı onları görevden almalı, haklarında soruşturma açmalıdır" dedi.

Saldırıdan sonra polislerle görüşmeye giderken "öldürme amaçlı" hedef alındığını söyleyen Kışanak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polis bizi bilerek hedef seçti ve gaz bombası attı. Bizim partinin şoförü başımı eğdi ve gazın bana değmesini engelledi. Ve kendisi dirseğinden yaralandı. Sonra yanlarına yaklaştığımızda bu gördüğünüz sis bombasını elle attılar. Beni bilinçli bir şekilde öldürmeyi hedeflediler. Çoğunluğu kadın ve çocuk çok sayıda yaralı var. İkisi şu an hastanede tedavi ediliyor. Erdoğan ve AKP hükümeti samimi olmalıdır. Biz özgürlüğümüz için ölmeyi göze alacak kadar samimiyiz. Onlar da hangi tarafta olduklarını ifade edecek kadar samimi olsunlar. Bu saldırının hesabını, talimat verenler ve saldırıyı düzenleyen polisler verecektir. Daha önceden de Kürt siyasetçilerini öldürdüler. Kimi yolundan çevirebildiler? Bizi öldürerek, sindireceklerini sanıyorlarsa direniş tarihimize baksınlar."

Müdahalede beş gözaltı

Açıklamasında Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmelere de değinen Kışanak, "Biz Sayın Öcalan'ın arkasındayız. Onun atacağı her adımı destekliyoruz. Eğer AKP hükümeti ve Erdoğan samimi ise, onlar da ilk adımlarını Batı Kürdistan'a olumlu yaklaşarak, göstermeliler. Eğer bu adımı atarlarsa samimi olduklarını kanıtlarlar" dedi.

Viranşehir'de düzenlenen toplantıya müdahale sırasında aralarında çocukların da bulunduğu beş vatandaşın gözaltına alındığı, polis müdahalesinde kaçmaya çalışırken dengesini kaybedip düşen 65 yaşındaki Sıdıka Kurt adlı kadının sağ ayağının kırıldığı, Kurt'un ayağının hastanede alçıya alındığı öğrenildi.