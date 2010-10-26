Kışanak: PKK ateşkesi Kürt sorununu çözmez

T24 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Kışanak, PKK'nın 31 Ekim'e kadar ilan ettiği eylemsizlik kararının Kürt sorununu tek başına çözmeyeceğini söyledi.



BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, partisinin grup toplantısında konuştu.



Yeni anayasa konusuna değinen Kışanak, bu anayasanın inşasında aktif rol almak istediklerini söyledi.Yeni anayasa için halkın tüm kesimlerinin bir platformda toplanması gerektiğini dile getiren BDP Başkan Yardımcısı Kışanak, demokratik bir anayasanın ancak böyle hazırlanabileceğini ifade etti:



"Türkiye'de demokrasi ve barış ihtiyacı birbirine yakından bağlantılıdır, demokrasi barışı getirecektır. Biz bu çalışmaları yürütürken biliyoruz ki barış konusunda Türkiye kamuoyunu sıkıştıran bir takvim de var. Hepimizin büyük acılar çektiği bir süreci yaşadık. Gelinen noktada, hepimizin beklentisi ve umudu, bir an önce, bir tek kişinin dahi burnu kanamadan bu sorunu çözüm yoluna koymak. Bu konuda herkes elinden gelen çabayı sarf etmek zorunda.



Biz de parti olarak böyle bir çaba içindeyiz. Fakat şu gerçeği görmek gerekiyor. Türkiye konuyu hep, 'eylemsizliğin bitmesine bir hafta kaldı, 3 gün kaldı, bitecek mi, bitmeyecek mi? PKK uzatacak mı, uzatmayacak mı?' zemininde tartıştı. Peki biz ne yaptık? Bu soruyu sormadığımız sürece, tek taraflı olarak sürekli PKK'dan beklenen bir yaklaşımla Kürt sorununu çözmek mümkün değildir.



O zaman şimdi, öncelikli olarak gün saymak yerine, hükümete 'ne yaptın' sorusunu sormak gerekiyor. PKK 2 yıldır, eylemsizlik kararını uzun vadeye yaymak için, bazı gelişmeler olması için, kendi kulvarında bazı yaklaşımlar sergiliyor. Bunu beğenirsiniz beğenmezsiniz, eksik bulursunuz yanlış bulursunuz. Peki Türkiye'nin demokratikleşme kulvarında ne oluyor? Hükümet ne yapıyor? Bu soruyu sormak tüm yurttaşların sorumluluğudur. Ölümleri durdurabilecek bir yol bulmak zorundayız. Ölümler durmadığı sürece PKK'nın tek taraflı olarak eylemsizlik kararını uzatmasının bir faydası olmadığını hepimiz biliyoruz.



Kürt sorunu, özünde bir hak ve özgürlük sorunudur. Demokrasi sorunudur. Demokratikleşme yolunda adım atılmayacaksa, bu süreçten barış çıkmayacağını herkes biliyor.



KCK davası bir Kürt sorunu ve siyasi bir dava. Kürt sorunu mahkeme koridorlarında, Kürtleri sanık sandalyesine oturtarak çözülebilecek bir sorun değildir, siyasi zeminde çözülmelidir.''







