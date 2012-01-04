Kışanak: Kimsiniz be, yapmadığınız katliam kalmadı



T24 - TBMM Genel Kurulunda, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın Şırnak Uludere’de 35 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili bilgi vermesinin ardından gruplar adına da birer milletvekili görüşlerini ifade etti. Söz alan vekillerden en sert tepki BDP grubu adına konuşan Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'tan geldi. Kışanak kendisine laf atan AK Partili vekili de 'Kes sesini' diye susturdu.





Kışanak AKP'li vekili azarladı videosu için tıklayın...



Kışanak, "Ben bugün bu kürsüden vicdanı olanlara seslenmek istiyorum. Vicdanı olmayanlara söylenecek söz kalmadı zaten. Hükümeti, devleti, medyası, Parlamentonun büyük çoğunluğu, bu vicdan muhasebesinde sınıfta kalındı" dedi.



O köyde ne yaşandığını anlamak isteyenlere seslenmek istediğini ifade eden Kışanak, "Göz göre göre, açık, planlı bir katliamla karşı karşıyayız. Bu gerçeği gizlemeye hiç kimsenin yalanı yetmeyecek" diye konuştu.



Savaş uçaklarının bomba attığında, insanhların saklanmak için katırların karnının altına girdiğini iddia eden Kışanak, şöyle konuştu: "Herkes biliyor, neyin kaçakçılığı, bir paket sigaranın kaçakçılığı mı olur?





Buralarda trilyonları götürürken, devletin cebindekini çar çur ederken, vergi kaçakçılığı yapılırken kaçakçılıktan bahsetmiyorsunuz. Bir ekmek için oraya giden mi kaçakçı? Orada köylülerin evi Türkiye sınırında, tarlaları Suriye tarafında. Her gün sınırı geçiyorlar. Yok mu vicdanınız, insanlığınız? Senelerdir orada karakolun gözü önünde, devletin yetkililerinin bilgisi dahilinde açıkça yapılan bir faaliyeti ’bilmedik, görmedik, terörist zannettik, operasyon kazası’ diyecek kadar mı insanlığınızdan çıktınız, vicdanlarınız köreldi." -"Kes sesini"- Kışanak, yaşamını yitiren 35 kişinin 19’unun çoçuk olduğunu iddia ederek, "Biz bu Hükümet’ten 20 saat sonra ’operasyon kazası’ lafını duyduk. Kimsiniz be, kimsiniz siz? Ne terörü, ne terörle mücadelesi? 90 yıldır terörle mücadele diye yapmadığınız katliam mı kaldı? Göz göre göre karakolun gözü önünde gitmiş 35 canı dönüşte katlederek Kürt halkına gözdağı vermeyi düşünenler, görecek ki bu katliamın altında kendileri kalacak" diye konuştu.





'Kes sesini'



Gültan Kışanak, kendisine laf atan bir AK Parti milletvekiline, "Kes sesini" diye bağırdı. Kışanak, "Birileri bize diyor ki ’kök salmanıza izin vermeyeceğiz.’ Neyin kök salması? Biz bu topraklarda bin yıllardır varız, bundan sonra da var olacağız. Köklerimiz burada zaten. Neyin kök salmasına izin vermiyorsunuz?" dedi.





