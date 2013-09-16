Kışanak: Eşit yurttaşlık hakkından rahatsız olan varsa, onlar istedği yere gitsin

Diyarbakır'da BDP bünyesinde düzenlenen 'Ana dilde eğitim' yürüyüşüne katılan BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın 'Anadilde eğitim isteyen Kuzey Irak'a gitsin' sözlerini eleştirdi. Gültan Kışanak şöyle konuştu: "Bu sizin haddiniz değil. Vergilerimizi Kürt hükümetine mi ödüyoruz? Bu topraklar Kürt halkının kadim ata topraklarıdır. Kendi anavatanamızda, kendi ata topraklarımızda, Kürdistan’da Kürt olarak yaşayacağız, Kürtçe eğitim göreceğiz. Eşit yurttaşlık hakkından rahatsız olan varsa onlar istediği yere gitsin."

Radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, BDP ve DTK’nın okulları boykot kararının ardından Diyarbakır’da BDP’nin organize ettiği anadilde eğitim yürüyüşüne katılmak için Koşuyolu Parkı’nda yaklaşık 2 bin kişi toplandı. Ellerinde Kürtçe, ’Kimlik ve dil statüsüz olmaz’, ’Dil olmadan süreç tıkanır’, ’Dilimiz onurumuzdur’, ’Anadilde eğitim istiyoruz’, ’Dilimi yasaklama’ dövizleri taşıyan grubun yürüyüşüne polis önce engel olmak istedi, yapılan görüşmelerin ardından verilen izinle Ofis semtine kadar yürüdü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe Gültan Kışanak, BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, BDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt de katıldı.

'Irkçılık yapılıyor'

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, "Anadilde eğitim isteyen Kuzey Irak’a gitsin" dediği gerekçesiyle Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı eleştirdi. Türkiye ’de ayrımcılığın en büyüğünün eğitim alanında yaşandığını söyleyen Kışanak, anadili Kürtçe olan çocukların Türkçe eğitim veren okullara gittiğini ve Kürtçe eğitim veren bir okuldan da mahrum bırakıldığını söyledi. Kışanak, "İşte en büyük ayrımcılık budur. İnsanın varlığının, insan olarak bütünlüğünün ayrılmaz bir parçası anadilidir. Anadili yasaklayarak, anadili inkar ederek, anadilde eğitim imkanlarını ortadan kaldırarak ırkçılık, ayrımcılık yapılıyor. İnsanlar anadilde eğitim hakkını savunmak ve bu konuda demokratik görüşlerini ifade etmek için bir açıklama organize ediyorlar ama şu anda bu sokağın dört bir yanı polislerle, polis araçlarıyla çevrilmiş durumdadır. Bu ibretlik bir tablodur. Anadil hakkını savunan insanların karşısına polis çıkmasın" dedi.

'Biz Kürdistan'da yaşayacağız, onlar nereye istiyorsa gitsin'

Kışanak, tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"Ana dil eğitimi isteyenler Kuzey Irak’a gitsin diyen Bülent Arınç buraya gelsin. Bugün eğer burada dört bir yanımızı polisler çevirmişse bunun sebebi hükümetin, Başbakanın, sayın Bülent Arınç’ın anadille ilgili sarf ettiği sözlerdir. ’Kürtçe anadilde eğitimi hakkını savunanlar, anadilde eğitim almak isteyenler Kuzey Irak’a gitsin diyorlar’ bu sizin haddinize değil. Bu topraklar Kürt halkının kadim, ata yurdudur. Bin yıllardan beri böyledir, böyle kalmaya da devam edecektir. Biz kendi kentimizde, kendi köyümüzde, kendi ata topraklarımızda, ana vatanımızda kendi ana dilimizle eğitim imkanlarına mutlaka kavuşacağız, bu sizin icazetinize ve izninize bağlı değil. Bir yere de gitmiyoruz. Kendi topraklarımızda özgür bir yaşamı, demokratik bir yaşamı inşa etmek için sonuna kadar burada kalacağız, direneceğiz. Eğer eşit yurttaşlık haklarından rahatsız olan varsa, Türk’e hak gördüğünü, Kürt için hak görmeyen varsa onlar istedikleri yere gidebilirler. Birlikte eşit yaşamı kabul etmiyorlarsa istedikleri yere gidebilirler. Ama, biz kendi ana vatanımızda, Kürdistan’da Kürt olarak yaşayacağız, Kürtçe konuşacağız, Kürtçe eğitim göreceğiz."

Valiye tepki

Basın açıklamasından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kışanak, BDP tarafından okulların bir hafta boykol edilmesiyle kararıyla ilgili konuşan Diyarbakır Valisi Cahit Kıraç’ın "Boykota kimse katılmadı" sözleri üzerine, "Eylemimiz demokratik bir tutumdur. İsteyen çocuğunu gönderir, isteyen göndermez. Bunu söyleyen vali burada ana dil talebi için sokaklara çıkanların etrafını zırhlı araçlarla tomalarla çeviriyor. Bunun nasıl bir terör ve baskı olduğunu görsünler. O sayın vali ana dil talebinin karşısına polis çıkartmaktan utansın ondan sonra konuşalım " dedi.