Kışanak: Diyarbakır Valiliği, 'Aman Êzidîler buraya gelmesin' dedi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, kente göç eden Êzidîlerle ilgili valilik ve diğer bürokratların katılımıyla yapılan bir toplantıda yetkililerin sığınmacılar için 'Aman Diyarbakır'a gelmesinler' dediğini söyledi. Yine AFAD'ın depolarında çadır ve prefabrikler olmasına rağmen bunların Êzidîler için seferber edilmediğini belirten Kışanak, Êzidîlerle dayanışmak üzere başta Diyarbakır halkı olmak üzere tüm yurttaşları harekete geçme çağrısı yaptı.

IŞİD saldırılarının başladığı 3 Ağustos'tan bu yana yüzlerce Êzidî’nin geldiği Diyarbakır'da şu an DBP'li belediyeler tarafından barınma desteği sunulan ve ihtiyaçları karşılanan 4 bine yakın Êzidî sığınmacı bulunuyor.

Özgür Gündem’de yer alan habere göre, Êzidîler ilk geldikleri günlerde Yenişehir ilçesinde bulunan Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda ağırlanırken, göç edenlerin sayısının artmasıyla birlikte Yenişehir Fidanlık Alanı'nda yeni bir yaşam alanı oluşturuldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve dört merkez belediyenin ortaklaşmasıyla kurulan yeni yaşam alanın alt yapı çalışmaları da belediyeler tarafından tamamlandı. Söz konusu alanda şu an itibariyle 2 bin 960 Êzidî bulunuyor.

Êzidîlerin ihtiyaçları da yine belediyeler tarafından karşılanırken, kendilerine sabah kahvaltısı ve 2 öğün sıcak yemek veriliyor. Êzidîlerin temizlik ihtiyacı karşılamaları için alana 24 seyyar duş ve 27 seyyar lavabo kuruldu. Göç eden Êzidîlerin sayısının her gün artmasından dolayı da alanda mevcut bulunan çadırların sayısının 400-450'ye kadar yükseleceği belirtiliyor. 27 Ağustos'tan bu yana yeni yaşam alanına Êzidîler konumlandırılırken, yurttaşların sağlık ihtiyacı da yine kentteki sağlık emekçileri tarafından karşılanıyor.

Burada bulunan Êzidîlerden 1 bin 800'u SES, Diyarbakır Tabip Odası, DTK Sağlık Meclisi ve belediyelerin sağlık ekipleri tarafından muayene edilirken, nöbet sistemine dayalı bir şekilde alanda kurulan dört farklı yerdeki revirlerde 24 saat boyunca sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyor. Yine alanın güvenliği de belediye zabıta ekipleri ve alanda kalan Êzidîler tarafından sağlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, kente göç etmek zorunda kalan Êzidîlere dönük hayata geçirilen çalışmaları aktardı. Kışanak, kentte ilk ailelerin 9 Ağustos tarihinde gelmeye başladığını belirterek, bu tarihten itibaren çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kışanak, Êzidîlerin sayısının artmasıyla birlikte yeni alan arayışına girdiklerini ve bu yüzden de Yenişehir Fidanlık Alanı'nı yeni bir yaşam alanına çevirdiklerini söyledi. Yaklaşık 5 günden bu yana Êzidîlerin bu yeni yaşam alanında barındırıldığını belirten Kışanak, kentteki tüm yapılarının bu konuda seferber olduğunu aktardı. Alandaki teknik çalışmalara ilişkin de bilgilendirmede bulundu.

‘Büyük travmalar yaşadılar’

Kışanak, yeni yaşam alanında mutfakların oluşturulacağını ve bu şekliyle yemek üretiminin burada yapılacağını ve dışarıdan sağlanmayacağını söyledi. Sağlık hizmetlerinin de koordineli bir şekilde yaptırıldığını belirten Kışanak, şunları söyledi:

"Bütün bu yaptıklarımız kesinlikle yeterli değil. Amed'e gelinceye kadar büyük travmalar yaşadılar. Yine 3 bin insan demek yeni bir kasaba demek. Fidanlık alanında yeni bir şehir inşa ediyoruz. Buranın tam anlamıyla bir yaşam alanına dönüştürülmesi için çaba ediyoruz. Orayı yaşanabilir bir yaşam alanına çevirmek gerekiyor. Yine yaklaşan kış koşulları var. O nedenle kışa hazırlık yapmamız gerekiyor. İl Koordinasyonumuz bu konuyu gündemine almış üzerinde tartışmalar devam ediyor. Kış koşullarına acil bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz kış çadırlarda geçirilemeyecek. Daha iyi koşullarda kışa hazırlamak için de gayretlerimizi sürdürüyoruz."

‘Kürt halkının onuru söz konusu’

Kışanak, imkanlarını seferber ederek bu yurttaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyerek, "Daha iyi bir çalışma yürütülmesi lazım. Buradan bütün insanlarımıza sesleniyoruz. Şu an ağırlıklı olarak belediye imkanları üzerinde bu yaratılıyor. Bütün bir halkımızın elinden ne geliyorsa harekete geçirmesi lazım. Bu bir vicdanı insanlık davasıdır. Kürt halkının onuru söz konusudur. Orada Kürt halkına karşı bir soykırım uygulamak ve Kürdistan'ı işgal etmek istediler. Bizim de bu soykırımdan kurtulan insanlara bütünleşme, onlarla birlikte yaşanılabilir koşullar yaratma görevimiz var" diyerek halkı seferberlik ruhuyla devam eden kampanyalara katılım çağrısı da yaptı.

Kışanak, halkın kendi içinde örgütlenip yardımlarını yardım toplama merkezlerini ulaştırmasını isteyerek, "Herkes birbirini bekliyor. Halkımız katkı sunmak istiyor ama birbirini bekliyor. Kimse bir birini beklemeli ve kendileri harekete geçmelidir" dedi. Kışanak, resmi olarak da yapılan başvuruyla banka hesap numarasının açıldığını belirterek, belli aralıklarla hesapta ne kadar paranın toplandığını kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

‘Aman Diyarbakır’a gelmesinler’

Merkezi hükümetin yerel birimlerinin herhangi yardım ve katkılarının bulunmadığını söyleyen Kışanak, Êzidî yurttaşların gelişine ilişkin gerçekleştirilen valilik ve kentteki diğer bürokratların katıldığı bir toplantıda yetkililerin 'Aman Diyarbakır'a gelmesinler' dediğini aktardı.

Buna karşın kendilerinin katkı sunması gerektiğini söyleyen Kışanak, "Burada AFAD diye bir kuruluş var, şu anda depolarında çadır ve prefabrikler mevcut. Yine bir afet durumunda seferber edilecek imkan depolarda mevcut ama bunların hiçbirini kullanmıyorlar. AFAD Genel Merkezi'yle yaptığımız görüşmede beklentilerimizi ilettik. Halkın olan bu malı halktan esirgemelidirler. Bu halk için bu imkanların kullanılması gerekir. Valilik ve AFAD düzeyinde herhangi bir katkı sunma girişimi görmedik" diye konuştu.