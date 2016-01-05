Kışanak: Birileri projeler hazırlayabilir ama bu planlar Sur’dan geri döner

Sokağa çıkma yasağının 34 gündür devam ettiği Sur’un, Çevre Bakanlığı ve TOKİ tarafından kentsel dönüşüm alanına dahil edileceği iddialarına Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak tepki gösterdi. Kışanak, “Sur’u değiştirmeyi amaçlayan hiçbir planın tutma şansı yoktur. Birileri Sur için plan, projeler hazırlayabilir ama bu planlar Sur’dan geri döner” dedi.

DİHA’nın haberine göre, Diyarbakır’ın eski yerleşim yerlerinden Sur’da sokağa çıkma yasağı 2 Aralık’tan bu yana devam ediyor. Yoğun çatışmaların yaşandığı ilçede çoğunluğu tarihi evler olmak üzere birçok alan büyük zarar gördü. Çatışmaların devam ettiği ilçenin kentsel dönüşüm alanına dâhil edileceği iddia edilmişti. Bu duruma tepki gösteren Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, “Sur’daki yıkımı ve felaketi fırsata çevirmek ahlaki değildir” dedi. Kışanak, “Suriçi tarihi günümüze taşıyan ve geleceğe taşıyan büyük bir insanlık köprüsüdür. Böyle kâğıt özerinden, orayı insansızlaştırmak, orayı sadece ticari merkez haline getirmek Sur’u değiştirmeyi amaçlayan hiçbir planın tutma şansı yoktur. Birileri Sur için plan, projeler hazırlayabilir ama Sur’dan geri döner” diye konuştu.

Sur’da ağır silahlar ve zırhlı araçlarla büyük bir yıkımın yaşandığını söyleyen Kışanak, sözlerini şöyle sürdürdü: “‘Sur’da yıkım yaptık yerine yenilerini, daha güzellerini yapacağız’ diye bir açıklama yapmak yerine öncelikle bu yıkımın durdurulması lazım. Binlerce yıllık insanlık tarihinin, kültürel mirasının simgeleyen Sur ilçemizin yıkılıp, tahrip edilmesi kabul edilir bir durum değildir. Sur’u kentsel dönüşüm alanları ilan edeceğiz, yeniden dönüştüreceğiz tartışmaları etik olarak sorunlu buluyoruz. Öncelikle bu yıkımın durdurulması, bugüne kadar özgünlüğü bozulmayan bu tarihin korunması lazımdır.”

“Hiç kimsenin kâğıt üzerinden, kapalı kapılar ardından plan yapıp gelip binlerce yıllık tarihi geçmişi olan kültürel bir miras üzerinde uygulayabileceğini düşünmesin” diyen Kışanak, şöyle konuştu: “Suriçi tarihi günümüze taşıyan ve geleceğe taşıyan büyük bir insanlık köprüsüdür. Böyle kâğıt özerinden, orayı insansızlaştırmak, orayı sadece ticari merkez haline getirme Sur’u değiştirmeyi amaçlayan hiçbir planın tutma şansı yoktur. Birileri Sur için plan, projeler hazırlayabilir ama Sur’dan geri döner. UNESCO’ya ve tüm dünyaya söz verdik. Buradaki dokuyu bozulmadan gelecek insanlara aktıracağız. Sur boş bir arsa değil, Bu Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın işi değil. 8 bin yıllık insanlık tarihinin mekânından bahsediyoruz. Bunun gerçekleşme imkânı yoktur. Sur’da yaşayan hiçbir insan yerini yurdunu terk etmeyecek”