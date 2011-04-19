-KIŞANAK ADLİ SİCİL KAYDI ALDI DİYARBAKIR (A.A) - 19.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) başvurusunu iptal ettiği BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Gültan Kışanak, YSK'ya gönderilmek üzere adli sicil kaydı aldı. Diyarbakır Adliyesine gelen eski BDP Genel Başkan Yardımcısı Kışanak, YSK'ya gönderilmek üzere adli sicil kaydı başvurusunda bulundu. Kışanak'ın, başvurusu üzerine verilen ve ''Adli sicil kaydı yoktur'' yazılı belgeyi, YSK'ya göndereceği bildirildi. -ÇAĞLAYAN: KARAR HAYIRLI, UĞURLU OLSUN Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ise Türkiye-Hindistan İş Forumuna katılmak için geldiği Yeni Delhi'de gazetecilerin YSK'nın kararına ilişkin sorusunu yanıtladı. YSK'nın bu işi bilen, yıllardır yapan bir kurum olduğunu ifade eden Çağlayan, ''Dün kararı duydum, hayrete girdim. Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) milletvekilleri bu konuda AK Parti'yi suçluyorlar. İnanın ki bunu anlamakta zorlandım. Çünkü YSK'nın AK Parti ile hiçbir organik yapısı olmadığı gibi bu konuda bundan çok kısa bir süre önce de yurtdışındaki vatandaşlarımızın oy kullanmasıyla ilgili hükümetin talebi konusunda YSK'nın aldığı kararı hatırlıyorsunuz'' dedi. -''YSK, İLK DEFA ALMIYOR BU TÜR KARARLARI''- Böyle bir ortamda, ''bu ifadeyi nasıl kullandıklarını, neden bunu getirip AK Parti üzerine inşa etmek istediklerini'' anlamakta zorlandığını dile getiren Çağlayan, şöyle devam etti: ''Bu olsa olsa bir taktik diyebilirim. Ama YSK ilk defa almıyor bu tür kararları. Bu demokratik bir yarış. Yani benim seçim bölgemde, diğer bölgelerde de bağımsız aday olsa da olmasa da biz seçimlere en iyi, en doğru, en kuvvetli, en iyi hazırlanmış olan partiyiz. Bizim için isimler önemli değildir. Biz o isimler olsa da olmasa da karşımızda bağımsız aday olsa da olmasa da bir kere tavrımızı net bir şekilde ortaya koymuşuz. 8,5 yıldır yaptıklarımızı milletimize anlatacağız. 12 yılda neler yapacağımızı milletimize anlatacağız.'' YSK'nın almış olduğu karara bir yorum yapmasının mümkün olmadığını ifade eden Çağlayan, ''Her ne karar ise Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Herkes bu mercinin ne olduğunu biliyor. Herkesin bu karara karşı saygılı olması gerekiyor'' diye konuştu. Çağlayan, sadece bir partinin mensuplarına karşı bir karar alınmadığını, 12 bağımsız adaydan 7'sinin BDP'den olduğunu, diğer 5'inin ise BDP'li olmadığını kaydederek, ''Bunu getirip sanki BDP'yi, AK Parti'ye rakipmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. AK Parti Türkiye'nin birinci partisidir, doğu ve güneydoğunun da birinci partisidir ve bu teveccüh giderek daha da artıyor. Daha da artmaya devam edecektir. Bizim yarışımız kendimizle, bizim kimseyle yarışımız olmaz'' şeklinde konuştu.