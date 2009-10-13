T24 LogoT24 Logo
Spor

Kısa zamanda sahalara döneceğim

13 Ekim 2009 20:02

İspanya'nın 2. lig takımlarından Real Betis'te forma giyen ve yaklaşık 6 ay önce sağ dizinden ameliyat olan Mehmet Aurelio, kısa zamanda sahalara döneceğini söyledi.

Real Betis'te, 7 Ekim tarihinden itibaren takım arkadaşlarıyla birlikte düzenli antrenmanlara çıkan Aurelio, “Her geçen gün daha iyiyim, kendimi çok iyi hissediyorum ve kısa zamanda sahalara dönmüş olacağıma güvenim tam” dedi.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, “Gereksiz yere baskı yaratmaması için ne zaman oynayacağıma dair bir tarih koymak istemiyorum” açıklamasında bulundu.

Real Betis kulübü doktorları da Aurelio'nun durumundan oldukça iyimser olduklarını dile getirdi.

İspanyol basını ise Aurelio'nun 1 Kasımda Villarreal B takımına karşı oynanacak maçta sahaya çıkabileceğini iddia ediyor. Bu sezon 2. ligde mücadele eden Real Betis, 7. haftanın sonunda 12 puanla 5. sırada yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24