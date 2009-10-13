Kısa zamanda sahalara döneceğim

İspanya'nın 2. lig takımlarından Real Betis'te forma giyen ve yaklaşık 6 ay önce sağ dizinden ameliyat olan Mehmet Aurelio, kısa zamanda sahalara döneceğini söyledi.Real Betis'te, 7 Ekim tarihinden itibaren takım arkadaşlarıyla birlikte düzenli antrenmanlara çıkan Aurelio, “Her geçen gün daha iyiyim, kendimi çok iyi hissediyorum ve kısa zamanda sahalara dönmüş olacağıma güvenim tam” dedi.32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, “Gereksiz yere baskı yaratmaması için ne zaman oynayacağıma dair bir tarih koymak istemiyorum” açıklamasında bulundu.Real Betis kulübü doktorları da Aurelio'nun durumundan oldukça iyimser olduklarını dile getirdi.İspanyol basını ise Aurelio'nun 1 Kasımda Villarreal B takımına karşı oynanacak maçta sahaya çıkabileceğini iddia ediyor. Bu sezon 2. ligde mücadele eden Real Betis, 7. haftanın sonunda 12 puanla 5. sırada yer alıyor.